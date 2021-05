Cum se realizeaza transferul pe un alt server de gazduire domeniu?

Atunci cand vrei sa inregistrezi un domeniu, exista sanse mari sa fii tentat sa alegi o oferta de hosting ieftina. Totusi, aceasta nu este neaparat cea mai buna solutie. Multe firme de gazduire domeniu ofera initial un discount masiv, insa preturile de reinnoire sunt foarte mari. Pe langa asta, s-ar putea sa nu fii multumit de servicii. Intr-o astfel de situatie, mai mult ca sigur vei dori un transfer. Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru a realiza aceasta operatiune!

Obtine codul de autorizare

Pentru a te muta la o alta companie de gazduire, este necesar sa achizitionezi un plan de la aceasta si sa ai website-ul inca activ. Dupa ce te inregistrezi, trebuie sa verifici daca nu cumva pe contul vechi ai activat optiunea „domain lock”. Aceasta este o masura de protectie, care impiedica persoanele rau intentionate sa obtina acces la fisierele tale si sa implementeze virusi in continutul din pachetul de gazduire domeniu. Daca nu gasesti in meniul principal sectiunea cu aceasi denumire, contacteaza echipa de suport si vei primi ajutor. In acelasi timp, trebuie sa verifici si care este codul de autorizare, deoarece platforma noua il va solicita.

Initiaza operatiunea

Dupa ce te loghezi in panoul de gazduire nou, sunt sanse mari sa existe undeva in dashboard optiunea de transfer direct. Introdu datele si asteapta pana cand procesul incepe. Vei primi un email care va solicita sa apesi click pe link-ul de confirmare. Retine faptul ca imediat ce iei aceasta decizie, nu vei mai fi eligibil pentru alt transfer timp de 60 de zile. Singura exceptie este cea in care iti doresti sa te intorci la furnizorul anterior. Cu toate acestea, daca ai mai multe domenii administrate de firme diferite, nu te va opri nimeni sa le muti pe toate in acelasi loc. Aceasta actiune poate reprezenta un risc in ceea ce priveste securitatea, dar va face procesul de management sa devina mai simplu.

Plateste taxa de transfer

Majoritatea companiilor de gazduire domeniu permit transferul in mod gratuit, dar solicita prelungirea extensiei cu un an. Pretul variaza in functie de fiecare denumire si este necesar sa consulti pagina cu aceste informatii. Odata ce completezi campurile de facturare si apesi butonul de plata, tot ce mai ai de facut este sa astepti. Uneori, aceasta operatiune dureaza pana la o saptamana. Cu toate acestea, firmele stabile pe piata ofera transferul complet in maxim 24 de ore. Dupa ce totul este finalizat, vei primi un email cu detalii si vei observa domeniul in meniul de la platforma noua. Cauza contractuala nu trebuie sa te impiedice sa te muti mai tarziu la un alt registrar si nici sa includa taxe ascunse. De asemenea, procesul poate fi monitorizat si securizat, pentru a se elimina riscurile.

Cine are nevoie de transferul unui domeniu?

Daca ai un website activ de mai mult de un an, probabil ti-ai dat seama deja cat de utile sunt serviciile oferite de compania de hosting actuala. In situatia in care beneficiile pe care le-ai obtinut nu au fost pe masura asteptarilor, poti face acum o schimbare si sa alegi alt furnizor.