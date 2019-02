Cum va fi vremea în ultima zi de iarnă: Precizări de la meteorologi despre București și restul țării

Joi, ultima zi calendaristică de iarnă, se încălzeşte şi o să avem vreme frumoasă în toată ţara. Soarele isi va face aparitia, iar temperaturile cresc simțitor.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o atentionare de tip nowcasting cod galben de vânt, valabilă pana la ora 08:00 pentru judetele Prahova, Arges si Dambovita, in zonele de munte de peste cota 1.800 m, unde vantul va ajunge la 90...100 km/h.



Joi ne vom bucura de soare si de pana la 15 grade in Moldova, 12 in Maramures, 14 in Crisana, 13 in Transilvania, 15 in Banat, 16 in Oltenia, 15 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, ziua de joi ne-aduce soare şi temperaturi în creştere. Va fi mai cald decât în mod obişnuit: se ating 13 grade in timpul zilei si 3 in timpul noptii, însă vântul devine tot mai insistent.

La munte, ultima zi de Februarie ne aduce vreme frumoasă şi în încălzire. Pe creste însă, vântul va sufla tare, cu peste 80...90 Km/h şi va spulbera zăpadă depusă.