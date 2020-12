Cum va fi vremea? Meteorologii vin cu mai multe avertizări

Meteorologii au emis, sâmbătă dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă și burniță, valabile în șapte judeţe din ţară.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 11:30, ceaţa va persista în mai multe localităţi din județele Gorj, Dolj și Vâlcea. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

De asemenea, este Cod galben până la ora 10:00 în zonele joase ale județelor Arad, Bihor și Timiș, unde se anunță ceaţă densă și burniță.

Până la ora 10:00, mai multe localități din județul Argeş sunt și ele sub avertizare meteo Cod galgeb, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.