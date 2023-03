Cumpărăturile vor deveni un lux: Comisia Europeană vrea ca toți cetățenii să își repare bunurile stricate

Comisia Europeană (CE) a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor, care le vor permite consumatorilor să facă economii și vor sprijini obiectivele Pactului verde european prin reducerea deșeurilor.

Obiceiul de a cumpăra produse noi a luat amploare de 20 de ani

Potrivit unui comunicat al CE, în ultimele decenii, atunci când un produs se defecta, acesta era mai degrabă înlocuit decât reparat, iar consumatorii nu au primit suficiente stimulente pentru a-și repara bunurile la expirarea garanției legale. Propunerea făcută de CE le va permite consumatorilor să repare mai ușor și mai ieftin produsele, în loc să cumpere unele noi. În plus, o cerere mai mare în aceste sens va da un impuls sectorului reparațiilor, stimulându-i în același timp pe producători și vânzători să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile.

Propunerea va asigura faptul că mai multe produse sunt reparate înainte să expire garanția legală și că, totodată, consumatorii au la dispoziție opțiuni mai simple și mai ieftine de reparare a produselor care pot fi reparate din punct de vedere tehnic atunci când garanția legală a expirat sau când bunul nu mai funcționează din cauza uzurii.

Propunerea introduce un nou „drept la reparare” pentru consumatori, atât înainte de expirarea garanției legale, cât și după expirarea acesteia.

Înainte de expirarea garanției legale, vânzătorii vor fi obligați să ofere reparații, cu excepția cazului în care acestea sunt mai costisitoare decât înlocuirea produsului.

După expirarea garanției legale, consumatorii vor avea la dispoziție un nou set de drepturi, printre care dreptul de a solicita producătorilor repararea produselor care pot fi reparate din punct de vedere tehnic, cum ar fi o mașină de spălat rufe sau un televizor, o platformă online pentru găsirea de reparatori, un formular european de informații privind repararea, pe care consumatorii îl vor putea solicita oricărui reparator, care va oferi transparență în ceea ce privește condițiile și prețul reparațiilor și va facilita compararea de către consumatori a ofertelor de reparații. De asemenea, va fi elaborat un standard european de calitate pentru serviciile de reparații, pentru a-i ajuta pe consumatori să îi identifice pe reparatorii care se angajează să asigure o calitate mai bună.

Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu.

Un sondaj Eurobarometru recent a arătat că 77 % dintre europeni simt că au o responsabilitate personală de a acționa pentru a limita schimbările climatice. Se aruncă produse care sunt adesea viabile și care pot fi reparate, dar care sunt adesea aruncate prematur, fapt care produce 35 de milioane de tone de deșeuri, consumă 30 de milioane de tone de resurse și generează 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în UE în fiecare an. De asemenea, se estimează că înlocuirea produselor în locul reparării lor îi costă pe consumatori aproape 12 miliarde de euro pe an. În plus, se estimează că inițiativa va genera creștere economică și investiții în UE în valoare de 4,8 miliarde de euro.