Cunoscutul islamolog Bernard Lewis a murit la vârsta de 101 ani

Istoricul britanico-american Bernard Lewis, ale cărui cărţi au influenţat generaţii de specialişti în cercetarea islamului, dar care s-a aflat totodată în centrul unor dezbateri aprinse, a murit sâmbătă la vârsta de 101 de ani, informează AFP care citează Washington Post, preia Agerpres.

Născut la Londra, Bernard Lewis, care a predat o lungă perioadă la Universitatea Princeton din New Jersey, a fost un pro-israelian hotărât şi un apropiat al neoconservatorilor americani.

''Pentru unii sunt un geniu imens. Pentru alţii sunt diavolul încarnat", a declarat el într-un interviu acordat în 2012 publicaţiei ''Chronicle of Higher Education''.

El a contestat în special realitatea Genocidului Armean din 1915 oferind sprijinul său intelectual Turciei şi afirmând că teza genocidului a fost ''versiunea armeană'' a istoriei.

Printre numeroasele sale cărţi se numără ''The Arabs in History'' (1950), ''The Political Language of Islam'' (1988), ''The Jews of Islam'' (1984) sau ''The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror'' (2003).