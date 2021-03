Cuplu muzical inedit: Elton John a vorbit despre o colaborare cu Metallica

Muzicianul Elton John a dezvăluit în show-ul „Rocket Hour” de pe Apple Music că a colaborat recent cu trupa rock Metallica, informează News.ro.

John, care a împlinit recent vârsta de 74 de ani, nu a dezvăluit dacă este vorba despre o melodie nouă înregistrată cu trupa cu care a colaborat în ultimul an pentru proiectele sale online din izolare.

„Tocmai am încheiat ceva cu Metallica. În timpul acestei perioade de izolare. Am lucrat cu Gorillaz şi oameni de genul asta”, a spus artistul. „Nu am mai făcut nicio piesă Elton, dar am făcut lucruri minunate cu alţi oameni”.

Recent, Elton John a colaborat cu Miley Cyrus pentru albumul ei de coveruri Metallica. El a cântat la pian versiunea „Nothing Else Matters”, single lansat de trupă în 1991. Albumul urmează să fie lansat anul acesta.

Un alt artist cu care a lucrat John este Ozzy Osbourne. Cei doi au colaborat pentru piesa care dă titlul albumului „Ordinary Man”, lansat la finalul lunii februarie.