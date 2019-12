Cupşa: Legea recursului compensatoriu a devenit istorie; a fost o potlogărie care a mascat graţierea a mii de penali

Legea recursului compensatoriu a devenit istorie, ea fiind "o potlogărie care a mascat graţierea a mii de penali", a declarat miercuri deputatul PNL Ioan Cupşa, după ce Camera a adoptat proiectul pentru abrogarea acestei legi.

"În sfârşit Legea recursului compensatoriu este istorie. Legea iniţiată şi votată de PNL produce acest efect. Din păcate, acest "în sfârşit" vine cam târziu, noi am iniţiat această lege încă de mai bine de 10 luni. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în cursul lunii februarie, probabil alte 2.000 de condamnaţi nu ar fi fost eliberaţi înainte de vreme din penitenciare. Acest 'înainte de vreme' a produs sute de victime, din care unele chiar şi-au pierdut viaţa. Pentru parlamentari sper să fie un moment în care ne vom aduce aminte de ceea ce am făcut. (...) E un moment în care românii s-ar putea întreba dacă Legea recursului compensatoriu a fost o neghiobie sau o potlogărie din partea parlamentarilor. Eu cred că a fost o potlogărie care masca o graţiere de care au beneficiat mii de condamnaţi penal. Urmările au fost de-a dreptul tragice", a precizat Cupşa, la Parlament, conform AGERPRES.Întrebat de ce a votat şi el Legea recursului compensatoriu, deputatul liberal a susţinut că "a fost o regretabilă eroare"."Este adevărat (că a votat - n.r.). Am votat dintr-o eroare de manevrare a butoanelor de vot. Sunt unul dintre cei care au participat la redactarea sesizării către CCR în anul 2017, am semnat această sesizare, am participat la redactarea acestei iniţiative de abrogare a Legii recursului compensatoriu, deci am arătat care a fost voinţa mea. A fost o regretabilă eroare pentru care, sigur, plătesc preţul", a arătat Cupşa.La rândul său, deputatul Florin Roman a spus că aceasta este o zi importantă pentru liberali, pentru că au reuşit "bifarea a trei mari promisiuni" făcute românilor în campania electorală: abrogarea recursului compensatoriu, eliminarea supraaccizei la carburanţi, precum şi scoaterea suprataxării contractelor part-time."Încet-încet reparăm ceea ce a stricat PSD. (...) Astăzi a încetat calvarul în privinţa recursului compensatoriu. Cel puţin de azi înainte nu vor mai fi eliberaţi criminali, tâlhari, violatori, precum şi alţi condamnaţi din penitenciare mai repede, în baza beneficiilor pe care le acorda această lege. Este o promisiune pe care PNL o pune în practică. De astăzi nu mai vorbim despre recurs compensatoriu, pentru că PNL a depus un proiect de lege care astăzi a fost adoptat de Parlament", a declarat Florin Roman.Miercuri, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu. S-au înregistrat 272 de voturi ''pentru'' şi cinci abţineri.Proiectul de lege a fost iniţiat de PNL, fiind comasat cu cel al USR.Deputaţii au adoptat, la propunerea Ministerului Justiţiei, un amendament potrivit căruia vor beneficia de efectele recursului compensatoriu persoanele condamnate începând cu 24 iulie 2012 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi.