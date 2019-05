Curățenia de vară la Antonescu - Ce jucători vor pleca din Bănie

Curăţenia de vară va începe la CSU Craiova imediat după terminarea sezonului, mai mulţi jucători fiind puşi pe lista disponibilizărilor potrivit mediafax.

Primii „pe liber” vor fi Cesar Meza Colli (din Paraguay) şi Nuno Rocha (Insulele Capului Verde). Cei doi nu se mai antrenează de ceva timp cu prima echipă.

Sud-americanul a avut parte de ultima şansă să arate ce poate în derby-ul cu FCSB, însă a dezamăgit încă o dată şi nici nu a mai fost inclus în lot pentru partida de la Cluj. Venit în vara trecută în Bănie, din Kazahstan, Meza Colli a fost mai mult accidentat, el având apariţii episodice şi neconvingătoare în tricoul alb-albastru, în care nu a marcat.

Nuno Rocha a devenit indezirabil în primul rând pentru publicul oltean, care l-a huiduit la fiecare apariţie, chiar dacă africanul a marcat şi un gol decisiv, la Piteşti, cu Hermannstadt. „Nuno Rocha va pleca, suporterii nu-l mai acceptă”, a confirmat Pavel Badea plecarea lui Rocha. Afectat de contestări, Nuno Rocha nu a mai vrut să intre pe teren la meciurile din deplasare cu FCSB şi Viitorul, din deplasare, pretinzând că este accidentat. Rocha nu a mai intrat nici în vederile lui Devis Mangia şi nici în ale lui Cornel Papură, deşi a mai fost rezervă la două meciuri.

Mulţi fundaşi pe picior de plecare

Alţi jucători cu care se va negocia rezilierea contractelor sunt fundaşii Ivan Martic, Radoslav Dimitrov, Răzvan Popa, Isaac Donkor, Florin Gardoş, mijlocaşul Ovidiu Bic, atacantul Andrei Cristea, în timp ce lui Matteo Fedele nu i se va mai prelungi împrumutul.

Fundaşii dreapta Martic şi Dimitrov au dat satisfacţie în Bănie, deşi în ultimul an au avut parte de mai multe accidentări. În plus, Craiova vrea să-şi elibereze acel post pentru cei doi jucători under 21 pe care va miza din sezonul viitor: Ştefan Vlădoiu şi Florin Borţa.

Isaac Donkor este unul dintre cei mai profesionişti jucători din lot, dar nenumăratele gafe pe care le-a comis în acest sezon i-au exasperat atât pe antrenori, cât şi pe suporteri, aceştia din urmă luându-l în colimator la ultimele partide. Un alt fundaşul care a trecut pe la Inter Milano, la fel ca Donkor, Răzvan Popa, termină al doilea sezon în Bănie, în care însă a jucat puţin. Erorile pe care le-a comis în startul campionatului, cât şi în Supercupă l-au costat pe stoper, care nici nu va mai fi jucător „under” din stagiunea viitoare. Popa a avut şi ceva kilograme în plus şi nu a mai fost pe teren decât în returul semifinalei Cupei, cu Viitorul. Gardoş a scăpat de „prietenul” Devis Mangia, dar el nu va continua în Bănie indiferent de antrenorul care va fi din vară, evoluţiile sale nefiind nici la Iaşi cele aşteptate.

Ovidiu Bic va fi cedat şi el, definitiv sau sub formă de împrumut, o variantă pentru el fiind revenirea la Mediaş, echipă care a încasat pentru el 200.000 de euro, acum un an şi jumătate.

Deşi mai are un an de contract, Andrei Cristea are şanse mici să continue în Bănie. Moldoveanul nu s-a adaptat la Craiova, jucând destul de puţin, chiar dacă din linia ofensivă au dispărut între timp Mitriţă şi Koljic. Cristea a marcat un gol pentru U Craiova, el având şanse mari să revină la Iaşi din vară. Până la revenirea lui Koljic, care se va produce în toamnă, Craiova va conta în atac pe Carlos Fortes şi pe Mihai Roman, care va reveni după împrumutul la Botoşani.

În schimb, Andrei Burlacu va fi împrumutat şi pentru stagiunea următoare. Atacantul moldovean nu a convins nici la Iaşi şi nici nu va mai fi jucător „under” din sezonul următor. Matteo Fedele va părăsi şi el gruparea din Bănie, el fiind împrumutat pentru acest sezon de la Foggia.