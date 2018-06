Curg mesajele pentru Simona Halep după meciul de legendă de la Roland Garros. Ministerele și ambasadele reacționează

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Ambasadele ţării noastre în Franţa şi în Statele Unite ale Americii au felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria obţinută sâmbătă la Roland Garros.

"Felicitări, Simona Halep pentru performanţa extraordinară! Victoria de la Roland Garros şi primul trofeu de Grand Slam arată că eşti o adevărată campioană! Bravo, Simona!", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a MAE.Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de felicitare pentru Simona Halep: "BRAVOOOOOO, SIMONAAAAA! Cuvintele sunt prea puţine ca să exprime bucuria ce ne-ai oferit-o! AI SCRIS ISTORIE!".

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, a felicitat-o pe Simona Halep pentru câştigarea turneului de la Roland Garros, subliniind că este mândru că sportul românesc are un asemenea campion.

"La 40 de ani după victoria Virginiei Ruzici pe zgura de la Paris, tricolorul României flutură din nou triumfător la Roland Garros. Senzaţionala Simona Halep şi-a adjudecat primul său trofeu de Grand Slam din carieră şi sunt convinsă că vor mai urma şi altele. Am cunoscut-o de curând, am aplaudat-o recent la Cluj în victoria echipei României şi sunt mândră că sportul românesc are un asemenea campion care face istorie. Felicitări Simona, o ţară întreagă este mândră de tine!", a scris Ioana Bran pe Facebook.

Ministerul Apărării Naţionale a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria obţinută sâmbătă la Roland Garros, precizând că jucătoarea de tenis le-a oferit românilor un motiv în plus de mândrie.



"Respect, Simona Halep! Ambiţie. Perseverenţă. Curaj. Felicitări! Suntem mândri de tine. Eşti campioana noastră. Azi ne-ai oferit un motiv în plus să fim mândri că suntem români!", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a MApN.

La rândul său, Reprezentanţa Comisiei Europene în România a felicitat-o pe jucătoarea română de tenis. "Felicitări, Simona Halep pentru o victorie extraordinară şi primul titlu de Grand Slam!", se arată în mesajul publicat pe Facebook.



Ambasada României în Franţa a publicat un mesaj pe Facebook în care o omagiază pe Simona Halep. "Am trecut prin toate stările alături de o mare învingătoare! 40 de ani de la victoria Virginiei Ruzici, 10 ani de când a câştigat turneul de junioare... istoria se repetă la Roland Garros şi Simona Halep câştigăăă! Bravo, Simona!", se arată în mesajul Ambasadei României în Franţa.



Şi Ambasada României în Statele Unite ale Americii a publicat pe Facebook mesajul "Felicitări, Simona Halep!".



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a câştigat sâmbătă primul său titlu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens în finala de la Roland Garros, cu 3 - 6, 6 - 4, 6 - 1.