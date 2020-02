Cursuri suspendate, din cauza gripei, la clase din două şcoli generale şi de la două licee din Buzău

Patru clase din 4 unităţi de învăţământ de învăţământ din municipiul Buzău și-au suspendat cursurile după apariția mai multor cazuri de gripă în rândul copiilor, potrivit news.ro.

Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scântei din Direcţia de Sănătate Publică Buzău, cursurile au fost suspendate la o clasă pregătitoare de step by step de la Şcoala numărul 15 din oraş, la o clasă de-a doua de la Şcoala numărul 1. Măsuri similare au fost dispuse la Colegiul Eminescu, pentru o clasă de-a unsprezecea, şi la Colegiul Hasdeu, unde elevii unei clase a douăsprezecea s-au îmbolnăvit în număr mare.

Este o măsură fără precedent, spun autorităţile de sănătate publică, determinată de numărul mare al cazurilor de gripă confirmate la testele rapide.

”Am avut permanent o oglindă a situaţiei critice din anumite zone, iar în ultimă instanţă am decis chiar suspendarea cursurilor pe clasă la nivelul a patru şcoli din Buzău. Decizia s-a luat pentru că într-o perioadă foarte scurtă, nu mai mult de 3 zile, am înregistrat mai mult de 3 cazuri de gripă la testul rapid şi absenteism cu rată destul de înaltă. Am suspendat cursurile pentru o perioadă de 3 respectiv 2 zile la 4 clase din 4 şcoli. Ideea este ca acest sfârşit de săptămână să găsească elevii izolaţi pentru a ne putea convinge că diagnosticul avansat, de gripă, se suprapune întocmai definiţiei de gripă sau au fost simple viroze”, a declarat medicul Carmen Scântei de la DSP Buzău.

La nivelul judeţului Buzău, se înregistrează un număr foarte mare de viroze respiratorii, pneumonii şi gripe.

Potrivit epidemiologilor DSP Buzău, ultimele raportări arată că săptămâna trecută peste 4.500 de buzoieni au ajuns la medic şi au fost diagnosticaţi cu infecţii acute ale căilor respiratorii superioare. În perioada similară a anului trecut, erau 1.911 de cazuri de viroze. Pneumonii au fost 940 faţă de de 645, în perioada similară a anului trecut. Unii dintre ei au şi ajuns la spital şi au fost internaţi, având forme severe de boală.

În ceea ce priveşte gripa, săptămâna trecută au fost diagnosticaţi 122 de buzoieni, faţă de 4 câţi erau în perioada similară a anului trecut. Cei mai afectaţi sunt copiii care frecventează colectivităţile. De altfel, medicii epidemiologi vorbesc despre mici focare de boală înregistrate în grupurile şcolare sau preşcolare.

”Sunt gripe diagnosticate clinic sau cu teste rapide, până la această dată pe tot sezonul avem 532 de îmbolnăviri din care 4 confirmate cu teste de certitudine, există tendinţa ca foarte multe viroze respiratorii să fie înregistrate la gripă, de aceea tot timpul discutăm cu colegii noştri când apelează la acest diagnostic simpatomatologia să se suprapună definiţiei de caz în totalitate, infecţiile respiratorii au fost 4543 cu 40 de persoane spitalizate”, a declarat epidemiologul Carmen Scântei de la DSP Buzău.

Conform sursei citate, la nivelul judeţului Buzău, acoperirea vaccinală este de 20 la sută, procentul fiind nesatisfăcător şi unul care nu asigură ”liniştea epidemiologică”.