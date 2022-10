Curtea de Conturi Europeană acuză Comisia că a refuzat să divulge detalii privind rolul personal al Ursulei von der Leyen în afacerea Pfizer cu vaccinuri

Curtea de Conturi Europeană acuză Comisia că a refuzat să facă publice detaliile privind modul în care a fost negociat cel mai mare contract de vaccinuri din UE.

Cu fiecare zi care trece, negocierile dintre Comisia Europeană și Pfizer privind cel mai mare contract de vaccinuri anti-COVID-19 din UE nu mai par atât de evidente, ci mai degrabă o adevărată afacere la limita legii.

Intriga s-a adâncit și mai mult după ce Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport în care acuză Comisia că a refuzat să divulge orice detalii privind rolul personal al președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, în cadrul negocierilor.

Organismul de supraveghere a bugetului a constatat că șefa UE a aruncat la gunoi regulamentul existent pentru a pune la punct un acord preliminar cu multinaționala americană, deschizând calea pentru un contract pentru până la 1,8 miliarde de doze de vaccinuri anti-Covid care urma să fie semnat în mai 2021.

Pentru toate celelalte acorduri privind vaccinurile încheiate de UE între 2020 și 2021, o echipă comună formată din funcționari ai Comisiei și din șapte țări membre a purtat discuții exploratorii. Rezultatul a fost apoi înaintat unui Comitet director pentru vaccinuri, format din reprezentanți din toate cele 27 de state membre ale UE, care l-a semnat, informează politico.eu.

Însă această procedură stabilită nu a fost respectată în cazul celui mai mare contract al UE, afirmă Curtea de Conturi. În schimb, von der Leyen a purtat ea însăși negocierile preliminare pentru contract în luna martie și a prezentat rezultatele comitetului director în aprilie. Între timp, o reuniune planificată a consilierilor științifici, organizată pentru a discuta strategia UE privind vaccinurile pentru 2022, nu a avut loc niciodată, scrie Curtea.

Spre deosebire de celelalte negocieri de contract, Comisia a refuzat să furnizeze înregistrări ale discuțiilor cu Pfizer, fie sub formă de procese-verbale, fie sub forma unor nume de experți consultați, fie sub forma unor termeni conveniți sau a altor dovezi. "Am cerut Comisiei să ne furnizeze informații privind negocierile preliminare pentru acest acord", scriu autorii raportului. "Cu toate acestea, nu a fost furnizată niciuna".