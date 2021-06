Custodele Coroanei, Margareta: 'Ultimul an şi jumătate a fost dificil pentru toată omenirea. FRMR a ajutat pe cei vulnerabili'

Custodele Coroanei Române, Margareta, a afirmat joi că în ultimul an şi jumătate, în perioada pandemiei de COVID 19, fundaţia care-i poartă numele s-a mobilizat pentru a ajuta pe cei vulnerabili.

"Ultimul an şi jumătate a fost dificil pentru toată omenirea, un timp care a dovedit că putem fi solidari şi că ne pasă de cei de lângă noi. Am fost uniţi, chiar dacă izolaţi. Multe organizaţii din România au luptat împotriva pandemiei, au sprijinit oameni şi comunităţi. Fundaţia Margareta a României s-a mobilizat pentru a ajuta pe cei vulnerabili. Am lansat noi proiecte, am suplimentat echipa şi am adunat sute de voluntari. Sute. Asta e un lucru minunat. Am sprijinit material sau emoţionali pe seniorii singuri. Am ajutat pe copiii din familii sărace să continue şcoala online şi am sprijinit tinerii talentaţi să-şi urmeze visul. Am sprijinit organizaţii din comunităţi mai mici să poată ajuta pe cei afectaţi", a spus Custodele Coroanei, la Seara Palatului Elisabeta dedicată Fundaţiei Regale Margareta a României (FRMR), desfăşurată în grădina palatului, potrivit agerpres.ro.

Majestatea Sa a amintit proiectele intergeneraţionale dezvoltate de FRMR şi în timpul pandemiei.

"Conform filosofiei noastre de a pune generaţiile împreună, fiecare vârstă a contribuit cu ce a avut mai bun. Voluntarii tineri au fost alături de seniori, mai ales în perioada stării de urgenţă. Seniorii au fost mentori pentru lecţiile online ale copiilor. Fiecare persoană, indiferent de vârstă, poate ajuta comunitatea, iar ajutorul între generaţii a avut un rezultat extraordinar pentru toţi", a arătat Custodele Coroanei.

MS Margareta a mulţumit companiilor şi partenerilor care s-au alăturat eforturilor FRMR.

"Au crezut în forţa noastră şi au demonstrat generozitate şi responsabilitate civică. Împreună am ajutat peste 12.000 de oameni să traverseze pandemia şi misiunea noastră continuă. Suntem astăzi aici, împreună, pentru ca să vă mulţumesc. Sper să ne fiţi alături şi în viitor", a încheiat Custodele Coroanei Române, Margareta.

Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundaţiei, a trecut în revistă principalele realizări ale FRMR, amintind că fundaţia consideră drept model dezvoltarea proiectelor intergeneraţionale.

"Am preluat acest model, al proiectelor intergeneraţionale, şi am creat, în ultimii doi ani, 37 de proiecte intergeneraţionale în toată ţara. Şi nu doar noi, ca fundaţie, ci noi prin partenerii locali cu care lucrăm, organizaţiile acelea mai mici din comunităţi pe care le încurajăm să se dezvolte şi pe care le învăţăm tot ce ştim noi mai bine", a spus Mărgărit.

El a declarat pentru AGERPRES că MS Margareta este pentru voluntarii FRMR "inspiraţia de zi cu zi".

"Majestatea Sa este pentru noi inspiraţia de zi cu zi. Este cea care ne face să ne dorim mai mult, este cea care ne ridică standardele întotdeauna, este cea care ne laudă şi asta ne place foarte tare, este cea care, totodată, ne spune acolo unde greşim. Deci este extrem de importantă pentru noi şi extrem de implicată sufleteşte în proiectele pe care le facem. Nu mai poate să fie în fiecare zi acolo, la fundaţie, dar fundaţia este esenţială pentru ea. A înfiinţat-o în 1990 cu gândul de a ajuta oamenii şi asta vrea în continuare. Nu se pune problema să facem lucrurile altfel", a spus Mugurel Mărgărit.

La eveniment au luat parte Principele Radu, susţinători şi parteneri ai Fundaţiei, personalităţi din mediul economic, membri ai Comitetului Director, angajaţi şi voluntari ai Fundaţiei.

În finalul evenimentului, protagonişti ai programului Tinere Talente, unul dintre proiectele definitorii ale activităţii Fundaţiei, au susţinut un program artistic.

Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României şi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Cu o activitate de 30 de ani, Fundaţia Regală Margareta a României sprijină copii, tineri şi vârstnici prin intervenţii durabile, bazate pe schimbul de experienţă şi valori între generaţii. De-a lungul timpului, Fundaţia s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susţinere a educaţiei şi talentului artistic.