Cutiile cu bani ale lui Prigojin: ce au găsit ieri autoritățile ruse la sediul Wagner din Sankt Petersburg

Multe cutii în care s-ar afla bani au fost fotografiate, imaginile ajungând in presă și mediul online.

Prigojin a spus că banii găsiți în Sankt Petersburg sunt bani pentru salarii, compensații etc. și că Wagner folosește doar numerar.

#Prigozhin said that the money found in St. Petersburg is money for salaries, compensation for "Cargo 200" and "other issues." According to him, PMC "Wagner" uses only cash for its entire existence.



Earlier, Russian media began to spread information that boxes of money had been… pic.twitter.com/VR8olrdHE1