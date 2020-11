CUTREMUR în BOR! Un liberal constănțean ar putea provoca alegeri

Un subiect interesant este adus în atenţia opiniei publice de către prim-vicepreşedintele PNL Constanţa, Septimiu Bourceanu: Mitropolia Dobrogei. Candidatul PNL la Parlamentul României aminteşte, într-o postare pe Facebook, că “Dobrogea a fost primul pământ creștinat din România”, prin urmare, unul din obiecivele sale ca viitor senator se referă la “Dobrogea cea multiculturală, multietnică, multireligioasă”, dezvoltarea judeţului Constanţa din toate punctele de vedere,precum şi “reactivarea Mitropoliei Tomisului cu titlul de Mitropolia Dobrogei”.

“Știu că mulți dintre voi vor fi surprinși de aceste cuvinte, dar este o perioadă potrivită să ne amintim că Dobrogea a fost primul pământ creștinat din România. Am declarat tot timpul că vreau ca județul Constanța să se reconecteze la centru, să se dezvolte și să beneficieze de toate oportunitățile care vin atât pe plan intern, cât și extern. Vreau o Constanță puternică, dezvoltată și conectată administrativ, medical, economic, financiar, cultural, sportiv și religios la România și la Europa. Cred în asta și va fi obiectivul meu în viitorul mandat de senator. Și mai cred în ceva: Eu cred în Dobrogea, cea multiculturală, multietnică, multireligioasă, Dobrogea actuală și de odinioară, încărcată de istorie, de împliniri si sperante, dar și de răni deschise care așteaptă vindecarea și, poate, împăcarea”, transmite Septimiu Bourceanu, citat de FocusPress.

Care ar fi efectul unei astfel de decizii în condițiile în care astăzi ÎPF Daniel este și mitropolit al Munteniei și Dobrogei, iar ÎPS Teodosie, arhiepiscop al Mitropoliei Tomisului? Apropiați ai mediului clerical, spun că nu ar fi exclus un conflict între cei doi și cel mai probabil s-ar ajunge la alegeri pentru desemnarea noului Mitropolit al Mitropoliei Dobrogei. Scenariu în care anunțul făcut de liberalul Bourceanu pare să întărească zvonurile din primăvara aceasta venite chiar dinspre voci din interiorul bisericii care susțin că Teodosie își dorește să ajungă Patriarhul României. În exclusivitate pentru stiripesurse, ÎPS Teodosie a negat. ”Doamne ferește! Sunt niște prostii! Cum să doresc eu așa ceva, să ajung patriarh? Nu-mi doresc așa ceva! Pe mină mă indispune, sunt niște speculații absurde. Am refuzat, prima dată, să fiu episcop vicar. L-am refuzat pe vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist și mi-a spus: ”Nu faci bine! Chemarea este de la Dumnezeu! Dacă eu m-am gândit și gândul acesta este de la Dumnezeu, nu-l poți refuza pe Dumnezeu!”. Eu nu mi-am dorit nici să fiu simplu episcop. Eu nu voiam să fiu nici preot, doar diacon voiam să fiu. /.../ Patriarhul m-a adus, m-a așezat de 3 ori în scaunul de la Tomis. Nu am umblat după ierarhie, nu umblu nici acum”, declara acum câteva luni ÎPS Teodosie.

Pe de altă parte însă, nu a negat că visează la reînființarea Mitropoliei Tomisului și a reamintit că a spus public asta încă de când a ajuns la Constanța. ”Eu nu vreau să fiu mitropolit. O să fie succesorul meu, eu o să fiu locțiitor.”, ne-a spus ÎPS Teodosie.

Nici în acest scenariu, nu este exclusă o posibilă ascensiune a lui ÎPS Teodosie. Conform Statutului Bisericii, ordinea ierarhică este stabilită în funcţie de vechimea așezământului sfânt. După Patriarhul României, care este şi Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, urmează Mitropolia Moldovei, a Ardealului, apoi Cluj şi Maramureş, Banat şi Oltenia. În a doua categorie intră Arhiepiscopiile, prima fiind cea a lui Teodosie.

"Dacă lui i se zicea Mitropolit, Mitropolia Dobrogei şi a Tomisului, atunci în ordinea bisericească mergeau întâi Mitropolia de Constanța, după aceea cea de la București, apoi cea de la Iași și invers. Scaunul de Iași este vizat cu atenție și cel de București. Patriarhul și Mitropolitul de Iași. În toate regimurile politice, și sub Carol al II-lea și sub regimul communist, s-a lucrat să îl împingă la Iași pe cel care trebuie să fie patriarh", explică un preot sub rezerva anonimatului. Arhiepiscopul Tomisului a militat public încă din 2004, într-o carte al cărei co-autor este, pentru statutul eparhiei tomitane: “Prezentăm preocuparea mediilor intelectuale dobrogene de a reactiva Mitropolia Tomisului. Considerăm că acest volum poate contura argumentația istorică a definitivării statutului eparhiei tomitane și nădăjduim că, împreună cu argumentația canonică, el va face obiectul analizei obiective a factorilor decizionali”. Practic, spun specialiştii, dacă ar obţine titilul de mitropolie pentru arhiepiscopia sa, Teodosie ar fi primul posibil succesor la conducerea Bisericii Ortodoxe Române.