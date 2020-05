EXCLUSIV ÎPS Teodosie vorbește despre zvonul că vrea să ajungă PATRIARH: 'Doamne ferește! Sunt niște prostii' + Vrea reînființarea Mitropoliei Tomisului

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a ajuns ierarhul cu cea mai mare vizibilitate, în ultimele luni, dintre prelații Bisericii Ortodoxe Române. Cu mii de privitori online la slujbele săvârșite în perioada stării de urgență, iar acum în cea a stării de alertă, ierarhul de la Constanța se bucură de susținere mare între credincioșii ortodocși.

După ce a administrat Sfânta Împărtășanie și a săvârșit slujba Odovaniei Învierii Mântuitorului Iisus Hristos într-o noapte, ÎPS Teodosie a devenit parte a unor zvonuri plecat din lumea bisericească și care au pătruns și în cea laică. Conform acestora, planul arhiepiscopului ar fi acela de a ajuns Patriarhul României! Primul pas ar fi acela de a reînfința istorica Mitropolie a Tomisului, iar apoi să forțeze o urcare în scaunul patriarhal, spun gurile rele. Nimic mai fals!

În exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, ÎPS Teodosie a făcut mai multe precizări. A declarat că nu dorește să ajungă patriarh și a relatat că nu își dorea nici preot să fie hirotonit, ci să fie un simplu diacon. Patriarhul Teoctist l-a uns în scaunul de arhiereu de la Constanța, după mai multe încercări.

”Doamne ferește! Sunt niște prostii! Cum să doresc eu așa ceva, să ajung patriarh? Nu-mi doresc așa ceva! Pe mină mă indispune, sunt niște speculații absurde. Am refuzat, prima dată, să fiu episcop vicar. L-am refuzat pe vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist și mi-a spus: ”Nu faci bine! Chemarea este de la Dumnezeu! Dacă eu m-am gândit și gândul acesta este de la Dumnezeu, nu-l poți refuza pe Dumnezeu!”. Eu nu mi-am dorit nici să fiu simplu episcop. Eu nu voiam să fiu nici preot, doar diacon voiam să fiu. La preoție, m-a luat prin surprindere și am spus că nu sunt pregătit. ”Nu, pregătește-te, du-te la nașul de călugări și spovedește-te, în ziua aceea”, mi-a spus patriarhul. Patriarhul m-a adus, m-a așezat de 3 ori în scaunul de la Tomis. Nu am umblat după ierarhie, nu umblu nici acum.”, a spus, pentru STIRIPESURSE.RO, ÎPS Teodosie.

Înaltpreasfințitul Teodosie a vorbit și despre posibilitatea reînfințării Mitropoliei Tomisului. El a precizat că încă de când a ajuns la Constanța și-a manifestat această dorință. ”Eu nu vreau să fiu mitropolit. O să fie succesorul meu, eu o să fiu locțiitor.”, ne-a spus ÎPS Teodosie.

”Tomisul e începutul creștinismului. Mitropolia se poate activa, pentru că e o realitate. Vreau să pun în valoare. Mitropolia a existat 1.000 de ani. E o datorie morală a mea să pun în valoare acest tezaur.

Să fie succesorul meu mitropolit, eu să fiu locțiitor. Am spus de când am venit aici. La sinoadele ecumenice au participat numai ierarhii de la Tomis, e o istorie care trebuie pusă în lumină. Dacă Dumnezeu m-a adus aici... Eu am o misiune de la Dumnezeu! Eu nu fac după voia mea, ci avem niște canoane.”, a adăugat arhiepiscopul Tomisului.