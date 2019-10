CUTREMUR în justiţie: Curtea de Apel Bucureşti desfiinţează completurile de 5 judecători de la ÎCCJ

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, miercuri, 2 octombrie, să anuleze Hotărârea Colegiului de conducere a ÎCCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019 - aprobarea compunerii completelor de 5 judecători pentru anul 2019. Decizia a fost luată într-un proces deschis de Camelia Bogdan împotriva CSM. Decizia CAB nu este executorie şi nici definitivă, sentinţa finală urmând să fie dată de ÎCCJ.

Solutia pe scurt: "Respinge ca neintemeiata exc. lipsei de interes invocata de paratul CSM. Admite actiunea reclamantei Bogdan Camelia. Admite in parte act. conexa formulata de recl. Goga Octavian. Anuleaza Hot. nr. 1535/2018 a CSM-Sectia pentru judecatori si Hotararile nr. 179/2018 si nr. 2/2019 ale Colegiului de conducere al ICCJ. Respinge ca neintemaiata cererea formulata de recl. Goga Octavian de suspendare a executarii actelor administrative contestate. Ia act ca nu s-au solicitat chelt. de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare pe capatul de cerere privind suspendarea executarii si in termen de 15 zile in ceea ce priveste anularea hot. contestate. Cererea de recurs se depune la CAB. Pronuntata in sed. pb. azi, 02.10.2019, cu aplicarea art. 396 alin. 2 Cpc."

În cazul în care ÎCCJ menţine decizia CAB, toate deciziile completurilor de 5 judecători din 2019, inclusiv condamnările definitive, vor putea fi anulate.

Actele administrative anulate de CAB sunt Hotărârea CSM prin care s-au stabilit "efectele Deciziei nr. 685 din data de 7 noiembrie 2018 a Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte completele de 5 judecători la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2019", "Hotărârea Colegiului de conducere nr. 2 din 3 ianuarie 2019 - aprobarea compunerii completelor de 5 judecători pentru anul 2019" şi "Hotărârea Colegiului de conducere nr.179 din 20 decembrie 2018 -măsuri pentru organizarea tragerii la sorţi a completurilor de 5 judecători pentru anul 2019".