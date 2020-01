CUTREMUR în lumea fotbalului - FRF, în vizorul DIICOT: Acuzații foarte grave și dosar penal in rem

Federatia Romana de Fotbal se afla in centrul unui dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT! Potrivit unui comunicat al structurii, urmarirea penala se efectueaza in momentul de fata in rem, ceea ce inseamna ca se cerceteaza faptele, posibilele infractiuni, nu persoanele. Iar acuzatiile sunt extrem de grave, de la constituire de grup infractional organizat la delapidare si evaziune fiscala.

"Pe rolul DIICOT - Structura Centrala se afla inregistrata o cauza penala in care se efectueaza urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de articolul 367 NCP, delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de articolul 295 NPC, si evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de articolul 9 din L.241/2005. Alte aspecte legate de acest dosar nu pot fi comunicate in acest moment", se arata intr-un raspuns transmis de DIICOT pentru Gazeta Sporturilor

Potrivit sursei citate, miza acestei cercetari penale o reprezinta banii primiti de FRF de la UEFA pentru organizarea Campionatului European 2020.



Exista informatii ca pentru o parte din aceste fonduri a fost schimbata destinatia, banii fiind utilizati in alte domenii, inclusiv in campania electorala a lui Razvan Burleanu de anul trecut.



Iar dosarul penal ar fi fost deschis dupa ce a fost depusa o plangere penala in acest sens.



Federatia Romana de Fotbal nu a oferit inca un punct de vedere in acest caz.