'CUTREMUR' la Palatul Victoria - Dăncilă pregătește operațiunea de 'curățenie' în Guvern: Cine este pe făraș (presă)

Viorica Dăncilă pregătește operațiunea de „curățenie” în Guvern. Consilierul premierului Anca Alexandrescu are zilele numărate, conform dezvăluirilor ziarului Național.

„La un anumit nivel al sistemului, Anca Alexandrescu este data ca si plecata de la Guvern, astfel ca este foarte posibil sa nu ii mai sufle pentru multa vreme in ceafa Vioricai Dancila (...) Anca Alexandrescu a primit deja semnalul fatis ca o ”retragere ordonata” ar fi cea mai ”sanatoasa” intr-o asemenea conjuctura spune deja multe despre forta celor aflati in spatele acestei repozitionari strategice. Mai ales ca adevaratii consilieri din umbra ai premierului iata ca nu se sfiesc astfel chiar sa-i ”execute” sumar pe oamenii lui Liviu Dragnea de la Guvern, atunci cand interesele superioare de stat se suprapun cu cele ale partidului. Deci, chiar daca ar mai putea sa traga ceva vreme de timp, se pare ca totusi soarta Ancai Alexandrescu de principal sfetnic implantat in coasta Vioricai Dancila este deja hotarita. Chiar daca, desigur, actuala consiliera va primi un premiu de consolare. Sinecura necesara pentru a mai atenua durerea provocata de pierderea uriasei influente de care se bucura pana de curand…”, scrie Cătălin Tache.

Cătălin Tache susține că și poziția adevăratei eminențe cenusii economice, Darius Vâlcov, „pare amenințată”.

„Iata insa ca strategia de formare a unei noi echipe la Palatul Victoria care sa lucreze exclusiv la intarirea imaginii de lider a premierului se bazeaza pe deplina schimbare a ”liniilor” actuale, astfel ca si pozitia adevaratei eminente cenusii economice a guvernarilor pesediste pare amenintata. Iar trecerea la ”next level” a renuntarii la serviciile lui Darius Valcov- care numai un simplu consilier al premierului nu este!- va ”inchide cercul””, scrie Tache, care adaugă că singurul om de la Palatul Victoria care are „oarecum poziția securizată” este Toni Greblă.