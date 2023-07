Cutremur puternic pe 'Inelul de Foc al Pacificului'

Epicentrul cutremurului a avut loc la o adâncime de 33 km pe uscat.

Cutremurul a fost puternic resimţit în Jayapura, capitala provinciei Papua, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei locale, Ignatius Benny Ady Prabowo, adăugând că nu au fost raportate imediat pagube sau victime.

Indonezia se află de-a lungul aşa-numitului "Inel de Foc al Pacificului", zonă foarte activă seismic, unde diferite plăci ale scoarţei terestre se întâlnesc şi generează un număr mare de cutremure şi activitate vulcanică.

Shallow M5.4 earthquake hit 146km from Jayapura in Indonesia on Monday morning.#Earthquake #Indonesia #GempaBumi #Abepura #Jayapura



Read what we know now:https://t.co/UYE1E3HIR1