CUTREMURAT de scandalul Barna, USR aruncă PIATRA în tufiș - Previziune SUMBRĂ pentru Ludovic Orban

USR: Dacă s-ar fi gândit la români, partidele care susţin că se opun PSD ar fi acceptat declanşarea alegerilor anticipate/Un guvern de tranziţie se va lovi de obstacole la tot pasul, timp în care PSD are răgazul să se refacă

USR a transmis, vineri, că, dacă s-ar fi gândit la români, partidele ar fi acceptat declanşarea alegerilor anticipate, cu un calendar extrem de precis şi de strâns, încât să fie redusă cât mai mult perioada de interimat a guvernului. ”Un guvern de tranziţie se va lovi de obstacole la tot pasul, timp în care PSD are răgazul să se refacă”, susţine Usr care apreciază că, în urma alegerilor, structura Parlamentului ar fi complet diferită de cea actuală.

Citește și: Mircea Diaconu aruncă BOMBA: 'Ținta mea este NU să ajung președinte'

”Dacă s-ar fi gândit la români, cu adevărat, partidele care susţin că se opun PSD ar fi acceptat declanşarea alegerilor anticipate. Cu un calendar extrem de precis şi de strâns, astfel încât să reducem la maximum perioada de interimat a actualului guvern demis, am fi putut reseta scena politică şi am fi putut obţine majoritatea parlamentară favorabilă reformelor profunde de care România are nevoie”, a transmsis, vineri, USR.

Formaţiunea susţine că, în urma alegerilor, structura Parlamentului ar fi diferită decât cea actuală.

”Să presupunem că la anticipate ar fi fost scoruri similare celor de la europarlamentare, ar dispărea zeci dintre actualii parlamentari PSD. ALDE nici nu ar mai intra în Parlament, fiind înlocuit de PSD 2, adică de partidul lui Victor Ponta. Alianţa USR PLUS ar avea, în schimb, aproape de trei ori mai mulţi parlamentari decât are USR acum. Iar PNL şi-ar rotunji, de asemenea, numărul de senatori şi deputaţi. Odată refuzată varianta declanşării rapide a anticipatelor, rămânem cu un guvern prizonier al partidelor roşii, indiferent că vorbim de PSD 1, PSD 2 sau ALDE, până de curând aliaţi de seamă ai lui Liviu Dragnea şi ai Vioricăi Dăncilă”, a mai transmis USR.

Partidul condus de Dan Barna usţine că ”un astfel de guvern de tranziţie, susţinut de o majoritate fragilă şi conjuncturală, se va lovi de obstacole la tot pasul, timp în care PSD are răgazul să se refacă”.