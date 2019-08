Dacian Cioloș a anunță că filialele PLUS din 20 de județe și-au ales liderii

Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat, joi, că filialele județene PLUS Suceava, Teleorman, Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Caraș-Severin, Botoșani, Iași, Gorj, Brașov, Sibiu, Gorj și Bacău și-au ales recent liderii, potrivit Mediafax.

Citește și: Ultimatumul dat de Alexandru Cumpănașu: ‘Până mâine’

"Filialele județene PLUS Suceava, Teleorman, Hunedoara, Alba, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Caraș-Severin, Botoșani, Iași, Gorj, Brașov, Sibiu, Gorj și Bacău au de câteva zile conducere completă la nivel de județ. De asemenea, și echipele aflate la conducerea celor șase sectoare ale Capitalei sunt complete. Colegii noștri s-au organizat exemplar și în diaspora - urmează vești cu privire la rezultatele alegerilor și din străinătate. Obiectivul nostru în lunile care vin este acela de a organiza partidul de jos în sus şi să facem în aşa fel încât viziunea PLUS şi programul pe care noi urmează să-l susţinem să-i reprezinte pe membri. Promovăm oameni competenţi, cinstiţi, integri, care vin deja cu o experienţă profesională, dar şi tineri cu mult entuziasm şi idei despre cum ar trebui schimbată România", arată un mesaj publicat joi pe Facebook de liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Citește și: Adrian Năstase aruncă-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevărul din spatele cortinei

PLUS a anunțat joi că fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei.

PLUS și-a ales, de asemenea, președinții pentru filialele de sector:

Sector 1 - Diana Buzoianu;

Sector 2 - Silviu Șerban;

Sector 3 - Lucian Judele;

Sector 4 - Simona Spătaru;

Sector 5 - Iustin Roșca;

Sector 6 - Alin Stoica.