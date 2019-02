Dacian Cioloș, despre mandatul la PE: 'Dacă nu-mi doream, nu mă duceam pe listă. O să rămân atâta timp cât va fi nevoie'

Președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat, sâmbătă, după ce a participat la Comitetul Politic al USR unde au fost discuții despre o listă comună la europarlamentare, că va rămâne în Parlamentul European cât timp va fie nevoie, iar dacă va fi cazul, va candida pentru un nou mandat în anii următori, potrivit mediafax.ro.

„Dacă nu-mi doream, nu mă duceam pe listă. O să rămân atâta timp cât va fi nevoie și dacă va fi cazul să candidez în anii următori pentru un nou mandat o să fac lucrul acesta”, a declarat Dacian Cioloș, întrebat dacă își dorește să rămână în PE după alegerile din 26 mai sau va fi doar „un vehicul politic” care aduce voturi.

Chestionat despre o potențială candidatură la alegerile prezedențiale, Cioloș a spus că o să decidă cu ceilalți colegi, însă după ce vor avea rezultatele la alegerile europarlamentare.

„O să decidem împreună cu ceilalți colegi care e modalitatea cea mai bună în care eu pot să contribui la proiectul politic pe care îl avem. Am spus-o, obiectivul nostru este să ajungem să oferim o majoritate politică în Parlamentul României și să putem guverna. Eu sunt convins că românii o să ne dea un semnal foarte clar la alegerile europarlamentare legat de ce forțe politice vor la conducerea României în anii următori și o să tragem concluziile și o să luăm deciziile în funcție de asta”, a conchis fostul premier tehnnocrat.

Dacian Cioloș a fost prezent, sâmbătă, la ședința Comitetului Politic al USR pentru a discuta despre alianța celor două partide, PLUS și USR, la alegerile europarlamentare, însă după mai multe ore de dezbatere, cele două formațiuni nu au stabilit încă lista finală.

„Am avut peste două ore de discuții cu Comitetul politic al USR. Dacian Cioloș a răspuns la aproape 100 de întrebări, legate de îngrijorările, obiectivele, ambițiile pe care le are aceată viitoare alianță. În orele următoare sperăm să ajungem la un acord. Vom continua discuțiile și noi, și cei de la PLUS pe alternativele care au fost definite. Primul pe listă rămâne Dacian Cioloș. Este dorința asumată de către organele de conducere din ambele partide”, a declarat, sâmbătă, președintele USR, Dan Barna.

Dacian Cioloș a adăugat că a dat toate explicațiile în ședința USR și că își doresc cu toții un acord.

„Am pus pe masă variante, am dat toate explicațiile, am transmis semnalul clar că ne dorim un acord. Acum urmează Comitetul politic al USR să analizeze opțiunile. Nu am auzit nicio remarcă de acest gen. Nu se pune problema să fie o solicitare din partea noastrăca eu să fiu cap de listă, pot să fiu în alt loc pe listă, pot să fiu în afara listei. Nu a fost o condiție”, a spus Cioloș.

Comitetul Politic al USR s-a reunit, sâmbătă, la un hotel din Capitală, pentru a lua o decizie în legătură cu o alianță USR-PLUS pentru europarlamentare. Tot sâmbătă a avut loc și o ședință a Consiliului Național al PLUS în vederea unei hotărâri asupra aceluiași subiect.

Potrivit programului anunțat de USR, după ședința Comitetului Politic urmează ca de la 18.30 președintele partidului, Dan Barna, să susțină o conferință de presă în care să anunțe deciziile luate de formațiune.