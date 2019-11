Dacian Cioloș le-a făcut 'figura' celor de la USR: Cu el s-au consultat Klaus Iohannis și Ludovic Orban pentru stabilirea comisarului european

Premierul Ludovic Orban, acuzat de USR de lipsa consultării cu partenerii politici în privinţa nominalizării Adinei Vălean pentru funcţia de comisar european, spune că decizia a fost luată ”sub imperiul urgenţei”. El a precizat, totuși, că s-a consultat, alături de Klaus Iohannis, cu Dacian Cioloș, partenerul USR.

Primul ministru Ludovic Orban a confirmat, miercuri seară, că Adina Vălean a fost selectată drept candidat al României pentru portofoliul de comisar european pentru Transporturi.

Citește și: La Educație, Monica Anisie a preluat un cabinet cu ‘bube’! Cinci oameni care ar putea fi executați

”A fost o comunicare oficială, am confirmarea preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că a decis selectarea doamnei Adina Vălean ca şi candidat pentru postul de comisar european pe portofoliul de Transporturi”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, într-o emisiune a B1 TV.

Primul ministru a mai afirmat că, joi dimineaţă, va trimite preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului adrese prin care solicită audierea Adinei Vălean în comisiile de specialitate - Comisiile de Afaceri Europene - ale Parlamentului naţional, ”în conformitate cu prevederile legale”.

Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener în proiecte de peste 20 de milioane de euro

”Evident, m-am consultat cu preşedintele Iohannis, aşa cum era normal şi firesc”, a adăugat premierul.

Ludovic Orban a răspuns şi acuzaţiilor membrilor USR care spun că decizia de a face propuneri pentru Comisia Europeană a fost luată de către guvernul liberal fără consultări prealabile, primul ministru spunând că decizia a fost luată ”sub imperiul urgenţei”.

Citește și: Ultimă oră! Decizii cruciale luate de Banca Națională, după instalarea Guvernului Orban

”A existat o înţelegere să avem consultare, dar mai are să se deruleze procedura parlamentară de audiere. Vreau să fiu foarte bine înţeles: noi am fost obligaţi să luăm această decizie sub imperiul urgenţei. Noi nu suntem vinovaţi că timp de luni de zile bune fostul premier şi fostul guvern şi-au bătut joc de această procedură. (...) Practic, am ajuns în situaţia asta nu din cauza noastră şi oricum este salutar că am reuşit să obţinem sprijinul partenerilor, cărora le-am mulţumit şi le mulţumesc în continuare şi pot să conteze pe respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut, numai că am fost pui în situaţia să desemnăm în regim de urgenţă candidatul pentru că la nivelul Parlamentului European deja sunt stabilite datele de audiere ale candidaţilor. Deci, eram practic în ceasul al doisprezecelea şi nu aveam altă soluţie”, a precizat Ludovic Orban.

Citește și: Viorica Dăncilă vrea să câștige alegerile prezidențiale… ‘de anul trecut’

Acesta a afirmat că ”au existat consultări cu liderul grupului Renew”, din Parlamentul European, Dacian Cioloş.

Deputatul USR Iulian Bulai susţine că PNL ”a început cu stângul” pentru că a trimis la Bruxelles propunerea Adinei Vălean fără consultarea Parlamentului. ”Luna de miere nici nu începuse, şi iată prima palmă”, susţine deputatul, care acordă o bulină neagră PNL.

Citește și: Poliția Română apasă butonul de panică: Circulă o atenționare falsă de la Poliție! Puteți rămâne fără bani .