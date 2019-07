Dacian Cioloș o pune la punct pe Viorica Dăncilă: E în poziție să vorbească de performanță? Mai ales la nivel european? După modul catastrofal în care a condus?

Dacian Cioloș a lansat un nou atac la adresa Vioricăi Dăncilă, la numai câteva ore de când spunea că el este ținta atacuri ”murdare şi nefondate”. Totul, după ce premierul a declarat că PSD a performat la Guvernare și în Europa.

Dacian Cioloș, a declarat că nu îl interesează părerea Vioricăi Dăncilă cu privire la activitatea lui în funcția de comisar european, susținând însă că, pe vremea când era europarlamentar, Viorica Dăncilă venea mereu la cabinetul său pentru a-l lăuda.

„Doamna Dăncilă este în poziție să vorbească de performanță? Mai ales la nivel european, după modul catastrofal în care a condus Guvernul până acum și după modul catastrofal în care PSD a guvernat? Prea puțin mă interesează părerea doamnei Dăncilă din acest punct de vedere. După cinci ani de zile ca și comisar european pentru agricultură eu știu un lucru, au crescut subvențiile pentru agricultorii români din momentul acela și subvențiile cu care se laudă acum domnul Daea și se lăuda domnul Dragnea că le plătește agricultorilor români provin din fonduri europene în urma deciziilor care au fost luate pe reforma politicii agricole comune pe care eu am conduso ca și comisar european. Legislația europeană în domeniul agriculturii și a dezvoltării rurale, care permite acum și susținerea fermelor mici și a produselor de calitate dă posibilitatea comercializării produselor agricole inclusiv a animalelor la export și în afara UE, toate sunt rezultate ale modului în care mi-am făcut treaba în Comisia Europeană, apărând și interesele agricultorilor din România. PSD nu a făcut până acum decât să profite de munca altora, fluturând rezultatele ca și cum ele ar fi ale lor. Văd că asta face în continuare doamna Dăncilă”, a declarat Cioloș, în cadrul unei conferințe de presă.

Fostul comisar european a adăugat că este surprins de afirmația făcută de Viorica Dăncilă, deoarece când aceasta era europarlamentar îi lăuda activitatea.

„Prea puțin iau în seamă aprecierile doamnei Dăncilă privind munca mea. Mă surprinde pe de altă parte, pentru că în perioada când dânsa era europarlamentar și membră în Comisia de agricultură era toată ziua pe la mine pe la cabinet să îmi spună cât de bine lucrăm noi împreună pentru România. Acum dintr-o dată și-a schimbat opinia. Întrebații pe agricultori dacă observă faptul că au crescut subvențiile. Mai e mult de făcut și o să facem și din pozițiile pe care le avem acum în Parlamentul European”, a subliniat Cioloș.

Liderul PLUS a afirmat că „România ar putea să negocieze orice portofoliu important, inclusiv o poziție de vicepreședinte al Comisiei Europene, dar pentru asta trebuie să vii cu candidați de calitate, care să fie cunoscuți nu doar în bula pesedistă sau a României”.

Reacția lui Cioloș vine după ce premierul a precizat că în actuala configurație a conducerii instituțiilor europene, nu prea sunt reprezentate statele din Europa Centrală și Europa de Est.

"Cred că ar fi un act de normalitate măcar pentru Europa Centrală și Europa de Est să avem portofolii mult mai puternice", a completat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă România se gîndește la o funcție de vicepreședinte, Viorica Dăncilă a precizat că va încerca să negocieze tot ce e posibil pentru România. "Modul în care am gestionat președinția Consiliului Uniunii Europene ne dă acest drept. Am arătat că suntem capabili, că putem să facem performanță și sunt convinsă că puteam face performanță pe un portofoliu important la nivel european. Nu am discutat despre un nume de comisar. Am înțeles că există dorință de a avea egalitate de șanse și că ar fi de preferat cu un comisar femeie pentru că am obține un portofoliu mult mai important. Trebuie să urmărim de aproape tot ce se întâmplă în perioada următoare și să începem negocierile atât din punct de vedere al primului-ministru, dar și din punct de vedere al președintelui pentru că știm că în Consiliul European România este reprezentată de președinte", a mai spus Viorica Dăncilă.

