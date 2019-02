Dacian Cioloș se distanțează de Klaus Iohannis: 'Ne concentrăm pe europarlamentare'

Liderul PLUS Dacian Cioloș a vorbit despre posibilitatea de a-l susține pe Klaus Iohannis la alegeri.

Întrebat la TVR 1 în ce relații mai este cu Klaus Iohannis, președintele PLUS a răspuns: „Bune. Când am vorbit ultima dată? Cred că sunt câteva săptămâni de când am vorbit ultima oară. Sunt chestiuni legate de România, de UE, de situația politică din România”.

De asemenea, întrebat dacă l-ar susține pe șeful statului, în cazul în care are un proiect bun pentru România, fostul premier tehnocrat a replicat: „Deocamdată ne concentrăm pe alegerile europarlamentare”.

Pe 14 ianuarie, Klaus Iohannis a afirmat, referindu-se la posibila candidatură a lui Dacian Cioloș la alegerile prezidențiale, că nu doar că l-a propus premier, ci l-a și promovat, ceea ce reprezintă „un pic mai mult decât o susținere”, relatează Mediafax.

Dacian Cioloș deschide lista Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile europarlamentare. La validarea liste comune a celor două partide, pe 2 februarie, Cioloș spunea, întrebat de o candidatură la alegerile prezidenţiale din partea alianţei USR-PLUS, că „orice e posibil”. El a precizat că este un subiect pe care deocamdată nu l-a discutat cu membrii USR.