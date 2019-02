Dan Barna și Dacian Cioloş au ieșit în stradă: 'Vrem să strâgem 300.000, să nu ne mai facem de minunea lumii'

Reprezentanţii USR-PLUS au lansat, luni, campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare. Preşedintele USR, Dan Barna, a spus că această alianţă are cea mai bună listă de europarlamentari pe care a avut-o vreodată România, iar alegătorii nu mai trebuie să aleagă răul cel mai mic, ci nişte oameni competenţi şi profesionişti. La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a explicat că există oameni care îşi pot asuma guvernarea şi de mâine dacă este nevoie, capabili să recâştige demnitatea României la nivel european.

Dan Barna a declarat, luni, după lansarea campaniei de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare, că alianţa îşi propune să adune peste 300.000 de semnături.

“Cinci săptămâni avem pentru a strânge peste 300.000 de semnături. Alianţa USR - PLUS construieşte alternativa care în 2020 va duce această alianţă, aceşti oameni la guvernarea României la normalitate şi spre Europa, drumul pe care în aceste zile, din păcate, l-am pierdut. Este cea mai bună listă de europarlamentari pe care România a avut-o de când sunt alegeri pentru Parlamentul European şi suntem mândri să spunem asta. Avem un premier, trei foşti miniştri, trei foşti miniştri competenţi, nu cum avem în actuala guvernare şi din această perspectivă, de data asta România chiar are ocazia să nu mai aleagă răul cel mai mic sau răul un pic mai mic pentru a evita un rău mai mare şi de data asta consider că avem ocazia să votăm nişte bine de care România chiar are nevoie, nişte normalitate, nişte oameni competenţi şi nişte profesionişti. Vrem să trimitem la Bruxelles oameni de care să fim mândri şi nu oameni care să ne facă permanent la două, trei săptămâni de râs sau, cum se spune la mine la Sibiu, de minunea lumii”, a afirmat Barna.

La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a spus că românii vor vedea că există o alternativă politică în ţara noastră şi că există o ofertă de oameni competenţi, capabili să îşi asume guvernarea chiar şi mâine dacă este nevoie.

“Începem astăzi un drum care se va sfârşi cu o majoritate parlamentară în 2020. Tot ce se va întâmpla de astăzi încolo până la sfârşitul anului 2020 e parte a unui proces integrat prin care o să demonstrăm românilor că există o adevărată alternativă politică în România, că există o ofertă politică de oameni tineri, de oameni competenţi de oameni care sunt capabil să îşi asume guvernarea mâine dacă e nevoie pentru că ştiu ce au de făcut şi vom începe acest lucru cu recâştigarea demnităţii României la nivel european, o demnitate care din păcate e făcută franjuri de guvernare actuală, de oameni care prin ceea ce fac dovedesc că de fapt vor să îndepărteze România de Uniunea Europeană şi nu să o consolideze în Uniunea Europeană. Avem tot ce ne trebuie în România ca să dovedim că România poate să fie una din primele 10 ţări din Uniunea Europeană şi din punct de vedere economic şi al influenţei politice acolo”, a precizat Dacian Cioloş.

În 2 februarie, fostul premier Dacian Cioloş a anunţat că ”s-a născut principala forţă de opoziţie: Alianţa 2020 USR-PLUS“.

Alegerile europarlamentare au loc în 26 mai.

