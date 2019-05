Dacian Cioloș acuză PSD de dezinformare: Pe domnul Dragnea îl interesează ferma de porci a fiului dânsului sau subvenţiile la tomate că are sere

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că nu a susţinut mai mult fermierii francezi când a fost comisar european, subliniind că aceasta este o "dezinformare PSD" şi a precizat că subvenţiile fermierilor francezi scad, în timp ce ale celor români cresc, potrivit Agerpres.

"Din aceste motive subvenţiile pentru Franţa, Italia, Olanda şi aşa mai departe scad de când am făcut eu reforma în politici agricole comune şi tot din aceste motive subvenţiile pentru agricultorii români cresc, faţă de 50 şi ceva de euro la hectar cât am avut la momentul aderării. Şi vreau să amintesc: negocierile la aderare pe capitolul agricultură au fost finalizate de guvernul PSD, deci referinţa de la care pornim pentru subvenţiile agricultorilor europeni a fost negociată de PSD. De acolo am pornit eu când am fost comisar european şi acum ajungem la peste 100 de euro pe hectar şi subvenţiile or să crească în fiecare an", a răspuns Cioloş, întrebat de un jurnalist cum răspunde afirmaţiilor din spaţiul public conform cărora cât a fost comisar european a luptat mai mult pentru fermierii francezi decât pentru cei români.Liderul PLUS a adăugat că este vorba despre o "dezinformare PSD".

"Ăsta e modul în care am negociat, între ghilimele, în avantajul Franţei şi dezavantajul României. Că luăm bani de la occidentali ca să creştem subvenţiile la români şi la Europa de Est. Dar asta e dezinformarea cu care guvernează PSD-ul şi cu care manipulează oamenii, minţind fără neruşinare şi întotdeauna făcând acuzaţii fără argumente, doar cu poveşti. Deci noi aducem cifre aici. Şi aş vrea ca domnul Daea, domnul Dragnea şi toţi ceilalţi să vină să explice ce au făcut în aceşti ultimi trei ani ca să ajute sectorul pomicol, pentru care au fost şi bani şi condiţii legislative în legislaţia europeană ca să putem să ne facem treaba aici. Dar, nu, pe domnul Dragnea îl interesează ferma de porci a fiului dânsului sau subvenţiile la tomate pentru că dânsul are sere şi produce tomate", a mai declarat Cioloş.



Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, împreună cu alţi lideri ai partidului au fost prezenţi, vineri, în judeţul Dâmboviţa, s-au întâlnit cu membri şi simpatizanţi în Găeşti, Târgovişte, Moreni şi au susţinut o conferinţă de presă.