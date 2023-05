Dacian Cioloş, despre eşecul aderării la Schengen: Eu văd problema în lipsa de anvergură politică a politicienilor români la nivel european

Europarlamentarul Dacian Cioloş a declarat duminică, despre eşecul aderării la Schengen, că el vede problema în lipsa de anvergură politică a politicienilor români la nivel european, nu este suficient să stai aici să te bălăcăreşti în disputa internă şi să ai impresia că nu te vede nimeni, anunță news.ro

”Eu văd problema în lipsa de anvergură politică a politicienilor români la nivel european, nu este suficient să stai aici să te bălăcăreşti în disputa internă şi să ai impresia că nu te vede nimeni. Eu nu ştiu câtă coordonare a fost între ministrul de interne şi cel de externe, au aruncat vina unul pe altul”, a spus fostul premier despre eşecul aderării la Schengen, la Prima News.

Dacian Cioloş a arătat că ”noi nu avem o prezenţă constantă la nivel european pe astfel de subiecte cheie pentru România”

”Pe problema Schengen, noi nu am avut o prezenţa constantă ca să evităm surprize gen Austria care se opune pe ultima sută de metri, nu am avut un contact cu instituţiile europene pe problema cerealelor din Ucraina, ne-a lovit subit deşi problema era de un an de zile”, a spus el.

”Nu e treaba preşedinţiei spaniole. În continuare, politicienii noştri vor să lase impresia că problema e la alţii, nu la noi. dar noi vrem să intrăm în Schengen, nu Spania să ne bage în Schengen”, a afirmat eurodeputatul REPER.