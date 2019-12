Dacian Cioloș dezvăluie cine o va înfrunta pe Gabriela Firea - Bătălie internă în USR-PLUS

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat în direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primăria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna între Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.

„Alegerile locale înseamnă o oportunitate de a alege oameni cu adevarat merituoși, cu reprezentativitate in comunitatea care îi alege. Alianța USR PLUS va avea un singur candidat. Ceea ce vedem acuma e o faza premergătoare, e important ca bucureștenii, membrii celor două partide, să poata să măsoare potențialul candidaturii lui Vlad Voiculescu din partea partidului nostru, al PLUS, ...Vlad e un om care o experiență și în societatea civilă..și în guvern a avut o experiență..și acuma în partid. Nicușor Dan care la fel a mai fost și el candidat în București,are și el o experiență și în Parlament. Acești doi candidați își prezintă programul, își prezintă viziunea..se va alege un candidat din partea alianței. O se vedem care e modalitatea cea mai bună prin care putem implica cei mai mulți din susținătorii alianței pentru alegerile la primaria București” a declarat Dacian Cioloș.

