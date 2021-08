Dacian Cioloș DEZVĂLUIE cum sunt terorizați membrii USRPLUS care se opun conducerii: Aceste lucruri TREBUIE să înceteze

Co-preşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a anunţat că formaţiunea nu va ieşi de la guvernare. “O să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme, pentru că e momentul ca România să fie reformată”, a fost mesajul său.

Dacian Cioloş a declarat sâmbătă că trebuie pus capăt ideii de tabere şi de facţiuni interne, scrie News.ro.

“Cred că trebuie să punem capăt ideii de tabere şi de facţiuni interne care abia aşteaptă să se lupte între ele. E normal să ai opinii diferite şi e la fel de normal să poţi să le exprimi atunci când sunt opinii care pot să ajute la construcţia partidului şi nu cred că trebuie să ne fie teamă să ascultăm acele opinii. E normal să avem şi curente şi orientări diferite în partid, pe idei care ne pot ajuta să adunăm oamenii din societate în jurul nostru pentru că şi în societate există idei şi opţiuni diferite şi atunci dacă noi avem pretenţia că vrem să fim un partid mare şi să adunăm oamenii în jurul nostru trebuie să dăm posibilitatea să se exprime acele idei în partid”, a precizat Cioloş.

El a subliniat că trebuie încetate excluderile şi sancţiunile îndreptate împotriva celor care contestă.

“Şi pentru asta cred că trebuie să încetăm cu excluderile şi cu sancţiunile care sunt îndreptate împotriva celor care contestă şi să învăţăm să ne ascultăm unii pe ceilalţi. Ca să fim un partid mare, trebuie să îi respectăm pe cei învinşi şi să îi susţinem pe cei învingători să poată să îşi ducă mandatul la bun sfârşit. Împreună putem face un partid mare şi puternic dacă înţelegem că alegerile interne nu sunt o competiţie pe viaţă şi pe moarte, ci sunt doar o etapă care are ca scop să crească partidul”, a explicat co-preşedintele USR – PLUS.

El a mai afirmat că USR PLUS nu va ieşi de la guvernare.

“Suntem datori să facem tot ce ne stă în putinţă ca să ne îndeplinim promisiunile care ne-au dus în această coaliţie şi pentru asta trebuie să înlăturăm definitiv ipoteza pe care încearcă să o acrediteze unii şi anume că suntem acel copil răzgâiat care ştie doar să se certe, ştie doar să critice şi care nu are maturitatea să facă lucruri. Deci, nu ieşim de la guvernare, o să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme pentru că e momentul ca România să fie reformată. Suntem parteneri în coaliţie, dar acest parteneriat nu a fost făcut doar ca o înţelegere pentru a împărţi posturi, ci am acceptat acest parteneriat ca să schimbăm România şi asta va fi USR PLUS în coaliţia de guvernare”, a mai declarat Dacian Cioloş.

El a menţionat că PSD i-ar vrea plecaţi de la guvernare pe cei diin USR PLUS, dar probabil şi o parte din PNL.

“Ştiu că PSD probabil şi-ar dori să ne vadă plecaţi pentru a putea şantaja PNL într-o guvernare minoritară, care apoi în 2024 să-i aducă la guvernare. Am mai văzut strategii şi tactici din acesta. Probabil că şi o parte din PNL ne-ar vrea plecaţi ca să ne poată scoate ţapi ispăşitori şi să scape de stresul pe care îl au cu noi, dar nu plecăm nicăieri, trebuie să punem presiune permanentă pe coaliţie pentru care reformele pe care le-am agreat să fie aplicate”, a mai afirmat Dacian Cioloş.