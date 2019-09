Dacian Cioloş explică de ce va vota împotriva reprezentantului României în Comisia Europeană: Portofoliul nu se pierde

Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, afirmă că, în cazul în care Rovana Plumb, propusă pentru portofoliul Transporturilor în Comisia Europeană, va fi respinsă, România poate desemna un alt candidat, care va primi acelaşi portofoliu.

"Pentru că intuiesc că vom fi acuzaţi, dacă votăm împotriva doamnei Plumb, că nu apărăm interesele ţării noastre şi că din cauza noastră România riscă să piardă un portofoliu important, vreau să precizez cât se poate de clar: dacă Rovana Plumb va fi respinsă, România poate desemna un alt candidat pentru postul de comisar, care va primi tot portofoliul Transporturilor. Prin urmare, noul candidat român nu pierde portofoliul dacă cel dinaintea lui nu a fost votat de Parlamentul European", a scris Cioloş, marţi, pe Facebook.



El susţine că există semnale de la grupurile politice importante din Parlamentul European că nu vor fi de acord cu nominalizarea Rovanei Plumb la Transporturi, un portofoliu "pe măsura importanţei pe care ţara noastră o are în Uniunea Europeană".



"Din păcate, (...) premierul Viorica Dăncilă a insistat să o nominalizeze pentru funcţia de comisar european pe Rovana Plumb, europarlamentar PSD, în ciuda semnalelor primite de la grupuri politice importante din Parlament că nu vor fi de acord cu această nominalizare. Rovana Plumb ridică suspiciuni serioase privind integritatea şi angajarea sa proeuropeană, parlamentarii europeni ţinând cont de toate poziţiile şi declaraţiile doamnei Plumb din vremea când îi era subordonată fidelă lui Liviu Dragnea. Aceasta este marea problemă din cauza căreia Rovana Plumb riscă să fie respinsă de Parlamentul European şi nu votul europarlamentarilor USR PLUS", a explicat Dacian Cioloş.



Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, le-a solicitat europarlamentarilor români să susţină candidatura Rovanei Plumb pentru o funcţie de comisar european, afirmând că acest lucru "este în interesul României".



"Solicit tuturor membrilor Parlamentului European, indiferent de culoarea politică, să susţină această candidatură, pentru că este în interesul României şi, dacă am văzut membri ai Parlamentului European care s-au poziţionat împotriva propriei ţări, cred că mesajul de unitate trebuie să fie (...) avut în vedere în perioada următoare, având în prim plan imaginea României şi modul cum ar putea fi perceput un deputat român atunci când ar vota sau ar veni cu atacuri împotriva candidatului nostru la Comisia Europeană", a declarat Dăncilă.

