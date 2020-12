VIDEO Dacian Cioloș, la ieșirea de la consultările cu Klaus Iohannis: 'Sunt lucruri pe care urmează să le mai discutăm'

Dacian Cioloș, co-președinte al USR-PLUS, a declarat, după consultările cu Klaus Iohannis că i-a cerut acestuia să lucreze în parteneriat cu nou guvern condus de Florin Cîțu.

”I-am confirmat domnului preşedinte faptul că cele trei partide au format o coaliţie, s-au pus de acord asupra lui Florin Cîţu, nominalizarea pentru premier, că avem un program de guvernare finalizat şi că vrem să începem cât mai repede guvernarea, vrem să avem un guvern învestit cât mai repede, săptămâna aceasta. I-am propus preşedintelui să lucrăm împreună, în parteneriat, această coaliţie de guvernare împreună cu dânsul, pentru că România va avea nevoie de reforme.

Sunt lucruri pe care urmează să le mai discutăm, reforme pe care noi ni le-am propus şi pentru care vom solicita sprijinul în Parlament. E o echipă care s-a sudat în aceste zile în care am avut negocieri intense, chiar dacă unora li se pare că am trenat. Să formezi un guvern şi să finalizezi un program de guvernare serios şi cu consistenţă în câteva zile, în mai puţin de două săptămâni, din punctul meu de vedere e o performanţă, dată fiind experienţa pe care am avut-o în alte state membre din UE. Deci, cred că din acest punct de vedere începem cu dreptul şi construim, începând de astăzi, un parteneriat între Parlament-Guvern-Preşedinţie pentru a pune în aplicare un program de reforme pentru România.”, a spus Dacian Cioloș.

