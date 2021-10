Dacian Cioloș, mesaj pentru PSD și PNL: Poate ne rupem gâtul și veți scăpa de noi

Premierul desemnat Dacian Cioloș face un apel către cei de la PSD și PNL să voteze guvernul monocolor al USR. Cioloș le cere să își facă un calcul pragmatic, să lase USR-ul să înfrunte situația foarte grea în care se află România ”poate ne rupem gâtul și veți scăpa de noi”.

”Determinarea de a merge până la capăt

Voi prezenta astăzi Comitetului Politic al USR reunit în procedură de urgență lista cabinetului și programul de guvernare cu care vom merge în Parlament.

Datoria mea, ca politician, e să răspund tuturor întrebărilor, iar cei care vor să știe de ce nu am depus mandatul primit de la președintele României au dreptul să întrebe și să li se răspundă. Mergem până la capăt pentru simplul fapt că politicianul român trebuie să-i redea cetățeanului român încrederea în stat și în capacitatea acestuia de a-i apăra interesele cât mai bine cu putință. Politicianul poate lua decizii bune sau proaste, dar cel puțin la fel de importantă precum decizia în sine (și rezultatul acesteia) este buna-credință pe care se fundamentează decizia sa. A greși e cât se poate de uman, a fi lipsit de onestitate și de bună-credință este o lipsă de caracter în momente calme și o ticăloșie în momente de criză. Suntem într-o criză sistemică pentru că nimeni nu mai crede o vorbă ieșită din gura unui politician. Vom trece peste această criză dacă vom începe să redăm încrederea cetățenilor în gesturile și în acțiunile noastre.

Este o criză de durată, pentru că nu poți rezolva o problemă care a trenat 30 de ani în câteva luni. Criza sanitară este un rezultat al lipsei de încredere în instituții înainte de orice. Criza energetică este o criză europeană și globală care va afecta în cel mai dur mod cu putință România. Din nefericire, aceste săptămâni nu au contribuit la creșterea încrederii cetățenilor în capacitatea politicului de a rezolva probleme, ba dimpotrivă. Cred că este nevoie de multă onestitate în perioada care vine, pentru că avem doar două soluții: o criză totală care va duce la implozia sistemului și la o perioadă de extremism și populism sau recâștigarea încrederii în noi, care să se facă onest și prin muncă reală.

Și, pentru că onestitatea este valoarea de bază, trebuie spus că, paradoxal, foarte probabil suntem singura soluție pentru momentul de față, care convine tuturor forțelor politice în momentul în care ne găsim. Mergem mai departe, pentru că am putea fi o soluție convenabilă întregii clase politice. Votul din Parlament va decide.

În ceea ce ne privește, voi prezenta Biroului Național USR și Comitetului Politic USR o listă de miniștri și o vom vota pentru a ajunge în Parlament. Vom merge până la capăt, pentru că avem de ales dacă respectăm mecanismele politice, funcționarea democrației și interesele de moment ale unor actori politici. Să nu vă închipuiți că am ajuns noi să formăm un guvern monocolor pentru că nimeni altcineva nu-și dorește să ocupe scaune de miniștri. Am ajuns pentru că, în contextul momentului, noi facem mai puține calcule politice decât celelalte partide despre care cred că, pur și simplu, sunt captive propriilor analize și speranței că la sfârșit vor avea de câștigat mai mult decât competitorii lor. Noi suntem mult mai sensibili la critică și la interacțiunea cu publicul nostru și am fost împinși în față de această gândire optimistă și curajoasă. Vom vedea la sfârșit cine a avut dreptate, dar nu regretăm niciun moment faptul că am făcut acest pas, pentru că trebuie să existe o parte a societății și a politicului care să creadă că se poate chiar și atunci când pare că nu mai există speranță. De aceea mergem noi până la capăt. Pentru că cetățenii României trebuie să știe că, indiferent de cât de dificilă este situația politică, mereu va exista cineva care să-si asume rezolvarea respectivei situații. Astăzi, suntem noi. Mâine, pot fi alții.

Sunt conștient că există o aversiune și o nervozitate la adresa noastră în PNL încă din campaniile electorale din 2019 și 2020. Motivele sunt diferite, țin de trecut și nu vreau să mă refer la ele acum. Înțeleg perfect de ce există această emoție la adresa noastră și știu că în bună măsură ea este provocată de teama de nou. De aceea apare mereu ideea că nu vă puteți înțelege cu noi. Poate că, dacă nu ar fi existat această teamă, Coaliția ar fi funcționat. Istoria e istorie, așa că să ne uităm la ceea ce urmează. Eu sunt sincer convins că putem învăța să lucrăm împreună dacă vom avea ocazia să cultivăm încrederea în relațiile dintre noi. Acum, guvernul monocolor al USR poate fi o soluție pentru ieșirea din criză. Lăsați-ne pe noi să înfruntăm această iarnă și gândiți pragmatic la cea mai bună soluție politică pentru a salva ce se mai poate salva din proiectul politic început anul trecut.

Indiferent de situație, cred că și pentru PSD tot noi putem fi o soluție pentru a depăși lunile care urmează. Poate ne rupem gâtul și veți scăpa de noi sau poate vom reuși să ținem lucrurile sub control și vă vom permite să vă numărați liniștiți procentele. Oricum ar fi, ieșiți în câștig, pentru că sunt convins că nu vreți să vă treziți pe tavă cu o țară demolată.

În finalul acestei mărturisiri, aș vrea să îi mulțumesc președintelui Iohannis pentru încrederea acordată odată cu acest mandat. Nu știu care au fost motivele reale ale acestei decizii, dar formal cred că trebuie să restabilim o relație funcțională între instituțiile statului român. Sunt conștient de teoriile care s-au vehiculat în spațiul public privind această desemnare. Dar cred că e mare nevoie să construim o relație instituțională care să fie curățată de nervozitate și de cuvinte grele. Ce pot eu să fac e să port un dialog instituțional corect și onest cu fiecare membru al sistemului democratic și să ofer aceeași onestitate pe care am pus-o pe masă cetățenilor. Nu e niciun câștig pentru nimeni să distrugem instituții și simboluri, pentru că tot noi singuri va trebui să le reconstruim. Ideea că ne vom vindeca prin pârjolire este greșită și nocivă. Ne vom vindeca prin muncă, onestitate și recunoașterea greșelilor.

Așa că sper ca membrii Comitetului Politic al USR să ia deciziile cele mai bune, după cum sper că PNL și PSD vor respecta întregul proces parlamentar. Fiecare parlamentar este liber să gândească cu propria sa minte și să decidă cu propria sa conștiință. Indiferent de decizia pe care o vor lua, sper să fie împăcați și mulțumiți de votul propriu, pentru că o Românie mai bună nu e o Românie a USR sau una a PNL și PSD. O Românie mai bună e una în care avem încredere în ce ne spune celălalt și nu trăim în fiecare zi cu spaima că suntem mințiți și înșelați.”, scrie Dacian Cioloș.