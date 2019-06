Dacian Cioloş pune tunurile pe Meleşcanu după eşecul de la ONU: 'A fost ocupat cu propria incompetență acasă, batjocorind milioane de români din diaspora'

Dacian Cioloș afirmă, referitor la pierderea de către România a poziției de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, că acesta e rezultatul erorilor diplomatice în lanț din ultimii trei ani, precizând că „rezultatul incompetenței este dureros și grav”.

„România a pierdut competiția pentru a deveni membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în fața Estoniei. Eforturile cele mai importante, vitale, pentru a obține astfel de poziții strategice în sistemul internațional se desfășoară prin negocieri delicate, la nivel înalt - fie official, fie în culise, unde abilitățile diplomatice și credibilitatea, recunoașterea internațională și respectul față de cel care negociază au un rol decisiv”, a scris Dacian Cioloș, vineri, pe Facebook.

Fostul premier mai spune că Teodor Meleșcanu în loc să se ocupe de promovarea României pentru această poziție, s-a ocupat cu blocarea votului în Diaspora la alegerile europarlamentare.

„Vedem concret cum incompetența, indiferența și inabilitatea de a atrage respectul interlocutorilor internaționali ne afectează direct și ne privează de oportunități importante. Teodor Meleșcanu este șeful diplomației române și cel care ar fi trebuit să negocieze locul României în Consiliul de Securitate, iar prim-ministrul are, de asemenea, canale diplomatice la nivel înalt pentru astfel de negocieri. Domnul Meleșcanu a fost ocupat cu propria incompetență acasă, batjocorind milioane de români din diaspora care nu au putut să își exercite dreptul de vot, iar doamna prim-ministru este complet debusolată după retragerea la răcoare a șefului ei care, desigur, nu a avut niciun interes să promoveze interesele României în Consiliul de Securitate al ONU, nici dacă ar fi avut habar de acest dosar”, a completat Cioloș.

El a precizat că a participat la multe negocieri la nivel european, inițiind discuții în marja adunării Generale a ONU din septembrie 2016.

„Știu cum se desfășoară astfel de negocieri. Am participat la multe - atât la nivel european, cât și pentru România. Chiar în acest dosar, am inițiat discuții la cel mai înalt nivel în marja Adunării Generale ONU din septembrie 2016, care urmau să aducă sprijinul unor state și regiuni importante strategic pentru candidatura noastră în Consiliul de Securitate. Erorile diplomatice în lanț din ultimii trei ani au anulat acel sprijin. Rezultatul incompetenței este dureros și grav”, a conchis liderul PLUS.

Reacția acestuia vine după ce Estonia a obținut o poziție de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, în detrimentul României, informează organizația internațională. Estonia a obținut locul de membru nepermanent după două tururi de scrutin, desfășurate pe data de 7 iunie la sediul Națiunilor Unite de la New York, în cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale.

După un prim tur care s-a încheiat cu un rezultat neconcludent, Estonia a câștigat runda decisivă cu 132 de voturi, în timp ce România a fost susținută de 58 de țări, relatează presa internațională.