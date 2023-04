Daea nu se teme de rotativă: 'Eu nu dezertez din câmpul muncii!'

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminică la Prima News, despre o posibilă schimbare a sa la rotativa guvernamentală, că el vrea să muncească la vârsta lui şi o să muncească până oi închide ochii. Nu am nicio restanţă. Nimic!, a mai afirmat el.

”Toată lumea întreabă, te schimbă, eu vreau să muncesc la vârsta mea şi să ştiţi că muncesc până oi închide ochii. Ştiţi de ce? Din muncă trăiesc, din respect pentru ea şi din dorinţa de a pune umărul la treburile ţării pe care eu le-am văzut ca om, în 54 de ani de muncă. Cum vă spuneam, eu nu dezertez din câmpul muncii. Mâine, indiferent ce activitate am, o fac cu respect pentru muncă cu un program foarte bine stabilit şi cu toată determinare mea. Eu nu mă duc să pun insigne pe haine”, a spus ministrul, relatează News.ro. Întrebat dacă are vreo restanţă, Daea a spus: ”Nu am nicio restanţă. Nimic!”.

Despre criza cerealelor ucrainene

Despre nermulţumirea fermierilor privind cerealele din Ucraina, Daea a spus: ”Nu este generată de Petre Daea, dar o gestionează şi pe aceasta şi cu alţii, cu ajutorul altora, că nu poate Petre Daea să rezolve toate problemele cu care se confruntă societatea dar în interiorul rezolvării lor mă aflu tot timpul”.