Dallas Buyers Club, Wikileaks/ The Fifth Estate şi Kill the Irishman, în aprilie la Warner TV

Warner TV dedică serile de duminică din luna aprilie unor poveşti de viaţă cutremurătoare şi inspiraţionale, unor personaje şi acţiuni controversate, transpuse în filme apreciate de presa de specialitate şi de public, potrivit news.ro.

„Dallas Buyers Club”, considerat unul dintre cele mai bune filme lansate în 2013, îl are în centru pe Ron Woodroof, electrician şi escroc din Dallas. Acţiunea, inspirată de o poveste reală, are loc în 1985, când Ron reuşeşte să evite sistemul şi să ajute pacienţii seropozitivi să primească medicamentele de care au nevoie, după ce este diagnosticat cu SIDA.

Filmul a fost regizat de Jean-Marc Vallée, rolul principal este interpretat de Matthew McConaughey, iar din distribuţie fac parte Jared Leto şi Jennifer Garner.

Lungmetrajul, care va fi difuzat de Warner TV pe 3 aprilie, de la ora 20.00, a fost recompensat cu trei premii Oscar din şase nominalizări. Matthew McConaughey şi Jared Leto au fost premiaţi pentru interpretare, iar producţia s-a impus şi la categoria „machiaj şi coafură”.

Un alt film biografic, „Wikileaks: A cincea putere în stat/ The Fifth Estate” (2013), va putea fi urmărit pe 10 aprilie, de la ora 20:10.

Thrillerul regizat de Bill Condon este bazat pe evenimente reale şi două cărţi despre Julian Assange şi ceea ce este considerat „cel mai periculos site din lume” - Wikileaks, care publică documente ce nu sunt destinate publicului. Din distribuţie fac parte Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl şi Carice van Houten. Filmul prezintă încercarea website-ului şi a fondatorului lui de a expune decepţiile şi corupţia la nivel înalt care a transformat un element online în organizaţia din secolul 21 cel mai aprig dezbătută.

„Ucide irlandezul/ Kill the Irishman” (2011) este programat spre difuzare la Warner TV pe 17 aprilie, de la ora 22.00.

Filmul este povestea adevărată a lui Danny Greene, un bătăuş irlandez care lucra pentru gangsterii din Cleveland în anii 1970.

Regizat de Jonathan Hensleigh, lungmetrajul îi are în distribuţie pe Ray Stevenson, Christopher Walken, Vincent D'Onofrio şi Val Kilmer

