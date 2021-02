Dan Alexa (ASU Poli Timişoara): Sper să avem o prestaţie solidă cu Astra, care să ne dea speranţe

Antrenorul formaţiei de ligă secundă ASU Politehnica Timişoara, Dan Alexa, a declarat, miercuri, că speră ca echipa sa să aibă o prestaţie "solidă" în meciul cu Astra Giurgiu, din optimile de finală ale Cupei României, care să-i dea speranţe pentru startul campionatului.

"Lumea speră în proiectul nostru. Ne aflăm înaintea unui început de mini-retur şi a meciului de Cupă. Întâlnim mâine o echipă importantă a fotbalului românesc, o echipă formată din jucători de valoare certă, condusă de un antrenor cu experienţă. Sigur, am înţeles că Budescu a plecat şi, dacă nu pleca, era suspendat. Dar au jucători care să-l înlocuiască. Îmi doresc de la echipa noastră să ne ridicăm la nivelul jocului. Este foarte importantă o creştere în perspectiva a ceea ce va fi acel mini-retur cu accederea în play-off, obiectivul nostru principal. Aştept de la jucătorii noştri să arate foarte multă determinare. Mă bucur că gazonul arată acceptabil la ora asta şi se poate juca fotbal mâine. Întâlnim un adversar de top, care în ultimii ani a jucat în cupele europene, a câştigat campionatul, an de an a fost în play-off, cunosc foarte bine echipa Astrei. Au jucători care oricând pot să facă diferenţa. Pe noi nu poate decât să ne bucure un astfel de meci, să ne motiveze şi să arătăm exact unde suntem în momentul acesta. De fapt asta îmi doresc mâine, să avem o prestaţie solidă care să ne dea speranţe pentru prima etapă din acest an", a spus Dan Alexa, conform site-lui oficial al clubului.

Referitor la starea terenului, Dan Alexa a precizat că Astra Giurgiu are jucători de forţă care pot face diferenţa în condiţii grele: "Arată bine, am înţeles că plouă şi azi şi mâine... Sigur, un teren greu nivelează valorile, dar Astra are jucători de forţă, are jucători care interpretează bine jocul, au un antrenor foarte realist şi pragmatic în Neagoe, îl cunosc, ştie ce să ceară într-un anumit moment. Nu e sub nicio formă un antrenor naiv. Iar Astra formează un mix de jucători cu experienţă şi jucători tineri, au patru-cinci jucători de forţă, care pot face diferenţa pe un teren greu, jucători de calitate care pot cu uşurinţă să obţină ceva în orice situaţie".

Tehnicianul Politehnicii consideră că oaspeţii sunt avantajaţi prin prisma faptului că au disputat deja multe partide în noul an în Liga I.

"E un mare dezavantaj, Astra a jucat deja şapte meciuri, au ritm de joc, au jucat din trei în trei zile, din acest punct de vedere sunt mult în faţa noastră. Tocmai de aceea pentru mine meciul de mâine e un etalon. Vreau să văd jucătorii cum răspund faţă de un adversar superior, cum e Astra, pentru a pregăti meciul cu Buzău... Dar şi noi avem jucători cu meciuri în Liga I şi vreau să văd mâine o reacţie de la ei", a mai spus Alexa.

Preşedintele clubului ASU Politehnica Timişoara, Viorel-Aurel Şerban, speră ca prestaţia jucătorilor săi în partida de joi să le dea mai multă încredere în campionat: "Desigur că şi meciul de mâine este important, pentru că ţine de imaginea noastră, ţine şi de motivaţia jucătorilor. Dacă într-adevăr vom face o partidă de calitate şi, de ce nu, dacă vom obţine şi un rezultat spectaculos, va fi un motiv în plus care să dea încredere jucătorilor noştri pentru meciurile care vin. Nu trebuie să uităm. Avem un început foarte important, sunt două meciuri capitale din cele şase, dar toate trebuie luate în considerare. Aşa că pornim cu încredere că ne vom îndeplini acest deziderat menţionat".

Partida ASU Politehnica Timişoara - Astra Giurgiu, din cadrul optimilor de finală ale Cupei României, se va disputa joi, de la ora 17:45, pe stadionul 'Dan Păltinişanu'.