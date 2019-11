Dan Barna anunță că liderii USR și PLUS vor avea o întrevedere pentru a discuta despre fuziune

Dan Barna a anunțat că vineri va avea loc o întâlnire a Birourilor Permanente Reunite USR și PLUS, în care se va discuta ideea fuziunii celor două formațiuni. Totodată, el a adăugat că votul pentru reconfirmarea acestuia în fruntea USR nu a destabilizat alianța, anunță MEDIAFAX.

„Vom avea, vineri, o întâlnire a Birourilor Reunite, în care vom stabili pașii următori de continuare a alianței și perspectivele cele mai utile, pentru că perspectiva sunt aceste alegeri locale, al căror rezultat contează foarte mult, și spun asta pentru că am văzut, inclusiv la alegerile prezidențiale, cât de importantă este prezența prin primari și consilieri în lupta electorală”, a afirmat Dan Barna, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă ideea alianței USR-PLUS a fost destabilizată în urma votului din USR și a conflictelor interne, Dan Barna a susșinut că alianța este acum mai puternică.

„Eu cred că alianța este acum mai puternică decât mai destabilizată, pentru că adevăratele caractere și capacitatera de a crea o forță care să conteze de adevărat într-o lume controlată de vechi partide, controlată de un PSD care practic e precum o caracatiță de România, e nevoie de o alianță și de un partid puternic. Or, tocmai acest rezultat care a fost, oarecum, sub așteptările noastre, cred că e de natură să ne întărească și rezultatul de astăzi al votului colegilor mei, tocmai acest mesaj îl transmite, că trebuie să învățăm să facem față și dificultăților, pentru că noi, într-adevăr, am fost pe o curbă de entuziasm, pornită de la intarea în Parlament, de la Fără penali, de la rezultatele de la europarlamentare foarte bun, de la referndum, și a fost un rezultat foarte bun care dă încredere, dă energie, dar cumva, e firesc ca la prima dificultate să arătăm că avem capacitatea să mergem mai departe”, a subliniat Barna.

El a adăugat că e convins că alianța USR-PLUS va rămâne în picioare.

„Nu plecăm nicăieri, devenim mai puternici, nu plecăm la prima dificultate. Cât de laș ar fi trebuit să fiu să îmi dau demisia, mă retrag, plecăm acasă, că am avut o dificultate? Tocmai, după niște succesuri, faptul că avem acum un rezultat care a fost cumva sub așteptări, dar bun din niște analize de confirmare a consistenței politice a alianței, este elementul pe care putem să continuăm mai departe”, a zis liderul USR.

Dan Barna a fost reconfirmat în funcția de președinte al USR, în urma unui vot online dat de peste 9.000 de membri ai partidului.

USR a demarat o consultare, online, a membrilor formațiunii în vederea reconfirmării lui Dan Barna la șefia partidului, procedură care a durat cinci zile. Demersul a venit în contextul rezultatului USR la alegerile prezidențiale, unde Dan Barna a ieșit pe locul trei.