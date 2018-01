Dan Barna, atac dur la adresa noului Guvern: Mandatul doamnei Dăncilă este să finalizeze subordonarea Justiţiei faţă de interesele lui Liviu Dragnea

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, că premierul desemnat, Viorica Dăncilă, nu va face altceva decât să "finalizeze subordonarea Justiţiei faţă de interesele lui Liviu Dragea", iar România, la 100 de ani de la Marea Unire, se confruntă cu perspectiva unui regim autoritar şi totalitar, ajungând la perioada de dinainte de Revoluţia din 1989. “USR va vota împotriva Guvernului Dăncilă. Este singurul lucru normal pe care îl putem face în această situaţie ridicolă. Mâ întreb câte Guverne trebuie să mai cadă până vom putea opri acest circ în reluare, şi până când loialitatea faţă de un şef de partid va mai încălca responsabilitatea pe care o aveţi faţă de cetăţenii care v-au trimis în Parlament. Poate vă mai amintiţi de ei – oamenii aceia din stradă pe care se presupune să îi reprezentaţi. În timp ce Liviu Dragea schimbă Guvernele odată cu anotimpurile, oamenii aceştia cheltuiesc mai mulţi bani pe mâncare, benzină sau curent electric”, a declarant Dan Barna în plenul Parlamentului.

Barna mai spune că Guvernul Grindeanu şi Guvernul Tudose au fost date jos pentru că nu au susţinut modificarea legilor Justiţiei, iar Viorica Dăncilă vine ca să termine “subordnarea Justiţiei faţă de interesele lu Liviu Dragnea”. “(…) Liviu Dragnea i-a dat jos pe Tudose şi pe Grindeanu pentru că şi unul, şi celălalt au ezitat să îşi assume legile Justiţiei. Grindeanu s-a speriat teribil de rezistenţa oamenilor şi a anulat OUG 13, iar Tudose a refuzat să îşi asume răspunderea pe pachetul de modificare a legilor Justiţiei. Acum vine doamna Viorica Dăncilă (…) Mandatul doameni Dăncilă este să finalizeze subordonarea Justiţiei faţă de interesele lui Liviu Dragea şi a camarilei sale. Dacă veţi reuşi doamnă, poate veţi petrece Crăciunul la Palatul Victoria. Dacă nu, foarte probabil, îi veţi urma pe Tudose şi Grindeanu într-o funcţie călduţă (…), a continuat Dan Barna.

De asemenea, Barna compară modul de guvernare actual cu Turcia lui Erdogan sau Ungaria lui Viktor Orban şi spune că ne-am întors în vremurile de dinainte de Revoluţie.

“Este o ironie amară ca, la 100 de ani de la Marea Unire, să ne confruntăm, din nou, cu perspectiva unui regim autoritar, totalitar. România lui Dragnea începe, din păcate pentru toţi, să aibă umblătura şi căutătura Turciei lui Erdogan, a Ungariei lui Orban sau a Rusiei lui Putin. Un stat aservit, o justiţiei în genunchi, o societate destrămată. Ne întoarcem acolo de unde am plecat acum 29 de ani, ne întoarcem acolo unde am băltit 45 de ani, iar dumneavoastră vă pregătiţi să faceţi primul pas. Vreau doar să le mulţumesc sutelor de mii de români care au ieşit în stradă în ultimele 12 luni. Dacă România a câştigat ceva în ultimul an, atunci v-a câştigat pe voi, cei care aţi ales să nu staţi deoparte. Vă îndemn să nu renunţaţi, vă îndemn să rezistaţi”, a conchis acesta, conform news.ro.