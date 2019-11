Dan Barna: Avem şansa să scăpăm de PSD, de reminiscenţa comunismului în România

Candidatul Alianţei USR PLUS la preşedinţie, Dan Barna, a afirmat joi, la un miting electoral, că "generaţia vie" a societăţii româneşti s-a săturat să ridice din umeri când dispar pădurile şi pleacă tinerii din ţară, iar la alegerile de duminică există şansa de a scăpa de PSD, "de reminiscenţa comunismului în România", potrivit Agerpres

"Am pornit acum trei ani USR şi acum un an Alianţa USR PLUS la un drum care era greu să ne imaginam cât de complicat şi dificil va fi şi am ajuns astăzi la câteva zile doar de un fapt fără precedent: la 30 de ani de la Revoluţie avem cu adevărat şansa să scăpăm de PSD, să scăpăm de reminiscenţa comunismului în România. Vă mulţumesc foarte mult fiecăruia dintre voi cei prezenţi aici şi fiecăruia dintre bucureştenii care ne-au acordat votul, pentru că am câştigat în Bucureşti alegerile europarlamentare şi asta arată că Bucureştiul este Capitala României, cu acest spirit civic care înţelege şi înţelege foarte bine că generaţia activă, generaţia vie a societăţii româneşti s-a săturat să ridice din umeri când ne dispar pădurile şi când ne pleacă tinerii din ţară şi când antreprenorii sunt fugăriţi de statul român", a spus Barna.El este sigur că rezultatul va fi "un tur doi fără PSD"."Va mulţumesc că sunteţi aici şi sunt foarte sigur că următorul rezultat va fi un tur doi fără PSD şi un tur doi în care vom dezbate cu adevărat despre România şi despre viitor, nu despre frici şi temeri ale unui partid care a încercat să ne ţină departe de Europa. Dacă vom merge cu toţii la vot, dacă fiecare îşi mai ia doi-trei prieteni, un vecin şi un coleg de serviciu, vom reuşi acest lucru care părea de neconceput. Ne obişnuisem să credem că PSD este umbra roşie amarnică a acestei societăţi şi că nu avem nicio scăpare", a adăugat liderul USR.Barna a reamintit faptul că românii au ieşit în stradă în legătură cu Ordonanţa 13."Am crezut că nu mai avem nicio şansă ca societate şi că ne îndreptăm spre dictatură. Gândiţi-vă că am ieşit sute de mii de oameni în stradă în fiecare zi, zile de-a rândul, în speranţa că se va întâmpla ceva şi au retras ordonanţa, după care au tăiat-o pe felii, aşa, ca salamul şi au încercat să impună prin Parlament şi am rezistat şi acolo. Şi apoi am reuşit împreună să facem 'Fără penali în funcţii publice' şi asta a fost speranţa pe care se clădesc astăzi alegerile pe care le avem în faţă în acest moment", a arătat Barna.Potrivit acestuia, PSD este un partid care se agaţă de trecut."Avem, pe de o parte, un partid care se agaţă cu disperare de trecut şi încearcă să îi sperie încă o dată pe români cu teama străinilor, cu teama numelor care nu ar suna româneşte, cu ameninţarea că dacă vorbeşti o limbă străină vei fi luat la ochi că nu îţi aperi ţara, cu toate aceste elemente care ne fac să râdem amar în cel mai bun caz. Şi în partea astălaltă suntem noi, cei care luptăm ca să construim un viitor. Aceasta este miza acestor alegeri. Nu e vorba doar despre un tur doi fără PSD, este vorba despre un tur doi prin care vom ajunge să dăm o speranţă şi să dăm încredere României", a susţinut Barna.Liderul USR a susţinut că românii nu îşi doresc o altă ţară, ci un stat care să le dea încredere şi viziune."Ce viziune poate să mai dea astăzi doamna Dăncilă României? Ce viziune poate să mai dea astăzi PSD acestei ţări? Este momentul ca Alianţa USR PLUS să conteze în viitorul acestei ţări şi de aceea duminică mergem cu toţii la vot, pentru că am votat moţiunea de cenzură şi am scăpat de Guvernul Dăncilă, era un lucru fundamental necesar pentru România, dar în egală măsură să nu uităm spiritul PSD, spiritul Liviu Dragnea este în continuare pe buletinul de vot şi se numeşte Viorica Dăncilă. Nu am alungat-o din Palatul Victoria ca să o trimitem în turul doi. De aceea, toată lumea votează, toată lumea iese la vot şi ne facem bine ca ţară. Eu sunt aici în faţa dumneavoastră pentru că m-am săturat să aud în stradă de la cetăţeni acel mesaj: nu avem ce să facem, aşa e România, în alte ţări se poate, la noi nu ai ce să faci. Eu cred - şi Alianţa USR PLUS a dovedit lucrul acesta - că avem ce să facem. Am dovedit că un partid creat din oameni ieşiţi din societate, din oameni care nu am făcut niciodată politică poate să intre în Parlament", a spus Dan Barna, adăugând că a intrat în politică pentru că nu mai putea sta deoparte.Mitingul organizat de Alianţa USR PLUS, la care au participat câteva sute de persoane, a fost ultimul înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. Alături de Dan Barna şi Dacian Cioloş, la eveniment au fost prezenţi europarlamentarii Alianţei, parlamentarii USR, membri ai USR şi PLUS.