Dan Barna, despre clasarea dosarului 10 August: 'Ar trebui să ne fie rușine'

Vicepremierul Dan Barna, coliderul USR-PLUS, a declarat miercuri, la B1 TV, că decizia de clasare a dosarului 10 August „e o chestiune de care ar trebui să ne fie rușine ca stat”. A mai spus, de asemenea, că există „pârghii juridice pentru ca acest dosar să nu devină un alt eșec al sistemului nostru de a împărți dreptatea”.

La fel ca Stelian Ion (USR-PLUS), actualul ministru al Justiției, și Barna a fost atunci în Piața Victoriei. De altfel, Ion se numără printre sutele de persoane care au depus plângeri penale.

„E o chestiune de care ar trebui să ne fie rușine ca stat. La Ministerul Justiției, colegul meu de cabinet, Stelian Ion, a întreprins deja pașii și măsurile care stau în competența și în puterea lui: verificările necesare, cum a fost administrat dosarul, pentru a vedea dacă e și o culpă administrativă, să zicem, în felul în care a fost administrat acest dosar.

Ar trebui să ne fie rușine pentru faptul că am reușit să spunem că în 10 august lucrurile au fost în regulă, nu s-a întâmplat nimic, când o țară întreagă a văzut cum am fost bătuți cei care am fost în Piață. Am avut și o perioadă lungă probleme cu ochii după...

Eu sper, și asta îmi spunea și Stelian Ion, că mai sunt pârghii juridice pentru ca acest dosar să nu devină un alt eșec al sistemului nostru de a împărți dreptatea, ca să fiu elegant. Mă aștept și sper ca lucrurile să nu rămână așa. Folosim toate pârghiile juridice, toată legislația disponibilă pentru a merge mai departe cu acest dosar care e, tot așa, un dosar de minimă reparație morală”, a declarat vicepremierul Dan Barna.