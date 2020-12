Dan Barna nu poate vota, dar colegii lui de la USR-PLUS îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot

Copreşedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaţilor la Sibiu, nu poate vota, însă următorul pe listă, Marius Vulcan şi primul de pe lista pentru Senat, Claudiu Mureşan, i-au îndemnat pe sibieni să iasă la vot, potrivit AGERPRES.

Dan Barna a fost testat pozitiv la COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a vota chiar şi cu urna mobilă, fiind izolat în Bucureşti, iar domiciliul său este în Sibiu. Barna candidează pentru al doilea mandat de deputat.

Dan Barna se află în fruntea listei USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputaţilor, fiind urmat de Marius Vulcan, Ioan Plesciuc, Cristian Vîlcu, Daniela Ilie şi Carmen Novac. Candidaţii USR PLUS Sibiu pentru Senatul României sunt: Claudiu Mureşan, Anca Mălaiu şi Traian Belei.

"Am votat pentru Sibiu şi pentru schimbarea României în bine. Am votat pentru un viitor aşa cum ni-l dorim cu toţii. Votul a durat puţin şi s-a desfăşurat în siguranţă. Votul este dreptul şi responsabilitatea noastră şi astăzi îi alegem pe cei care fac legi mai bune şi proiecte pentru cetăţeni", a declarat Marius Vulcan, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaţilor.

Şi Claudiu Mureşan, primul aflat pe lista pentru Senat al USR PLUS Sibiu, îi îndeamnă pe alegători să voteze.

"Am votat în siguranţă şi rapid. Am fost la vot cu mască, dezinfectant şi pix personal. Aveţi grijă de voi şi mergeţi să alegeţi acum pentru următorii patru ani de Românie bine guvernată. Eu am încredere că vom reuşi împreună să ne construim ţara aşa cum ne dorim şi primul pas e votul de azi", a spus Claudiu Mureşan.