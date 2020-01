Dan Barna: Pe legislaţia PSD puteai să votezi oricând aveai făcută viza de flotant. PNL a inventat un prag pentru a împiedica tinerii să voteze

Preşedintele USR, Dan Barna, spune că PNL a inventat un prag pentru a împiedica tinerii să voteze, după introducerea obligativităţii obţinerii vizei de flotant cu 60 de zile înainte de alegeri, şi afirmă că pe legislaţia actuală, cea făcută de PSD, puteai să votezi oricând aveai făcută viza de flotant, anunță news.ro.

Dan Barna a fost întrebat, miercuri seara, la Digi 24, dacă va trece moţiunea de cenzură pe care PSD o va depune după asumarea răspunderii de către Guvernul Orban pentru alegerea primarilor în două tururi.

"Sunt aproape sigur că moţiunea nu va trece, PSD nu are voturile matematic, probabil le au spiritual. Domnul Ciolacu ne-a spus că la momentul necesar va avea aceste voturi, eu cred că nu le va avea, dar libertatea de a visa e un drept încă gratuit”, a spus liderul USR.

El este nemulţumit de faptul că PNL a introdus în această asumare un prag pentru obţinerea vizei de flotant.

"Sunt câteva note disonante cum s-a atins acest obiectiv. E foarte bine că mergem pe alegerea primarilor în două tururi, e un lucru pe care USR îl cere în Parlament de trei ani de zile, în ultimul an alianţa USR-Plus a vorbit constant de asta, însă e cel puţin surprinzător, ca să fiu elegant, introducerea acestui prag, a fost iniţial 90 de zile, acum 60 de zile înainte de care trebuie să îţi iei viza de flotant pentru a putea să votezi în localitatea unde funcţionezi. Argumentul a fost că în anumite sate ar fi existat 30-40 de oameni care au fost mutaţi de colo colo, li s-au făcut vize de flotant în diverse comune, vreau să spun, şi vezi Doamne s-a influenţat rezultatul. Realitatea este însă că prin această limitare este blocat accesul la vot fix la cele mai active componente ale societăţii, cei care lucrează în zone de mobilitate, meserii cu mobilitate foarte mare, al studenţilor”, a afirmat liderul USR.

Barna crede că PNL a inventat acest prag pentru a împiedica tinerii să voteze.

"Pe legislaţia actuală, pe legislaţia PSD puteai să votezi oricând aveai făcută viza de flotant că oricum nu o faci în ziua de dinainte. Obţinerea vizei de flotant presupune o săptămână, două săptămâni, trebuie să te duci cu documentele de spaţiu, adică e un proces, nu se întâmplă peste noapte, de vineri până sâmbătă când sunt alegeri. Faptul că s-a introdus această pavază limitează exact accesul studenţilor la vot şi al tinerilor şi al celor activi şi dinamici. Este un pas înapoi al PNL, am spus asta premierului Orban şi nu am găsit o zonă de înţelegere pe acest subiect. (...) Am cerut eliminarea acestui prag, pentru că acum nu există. PNL a inventat un prag de a împiedica tinerii să voteze, asta e realitatea”, a explicat liderul USR.