Dan Barna, preşedintele USR: Summit-ul european din 2019 de la Sibiu este un element care mai dă o şansă României

Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), deputatul Dan Barna, afirmă că summit-ul european din 2019, care va fi organizat la Sibiu, este "un element care mai dă o şansă României", în contextul discuţiilor interne despre problemele juridice ale politicienilor, informează Agerpres.

"Pentru România, este o miză importantă, pentru că acest summit se întâmpla în ultimii ani la Bruxelles. Faptul că se iese din Bruxelles, se merge în Estul Europei şi se vine în România, e un element care, cumva, mai dă o şansă României, ca să privesc în contextul a ceea ce face Guvernul nostru de un an şi jumătate, în care pare că meniul dimineaţa, la prânz şi seara sunt problemele penale ale lui Liviu Dragnea. Dincolo se asta, faptul că România are şansa să găzduiască şi să fie sub reflectoarele Europei, timp de câteva zile, este o oportunitate uriaşă pentru noi", a declarat Barna marţi, la finalul dezbaterii "Start spre Sibiu 2019. România spre Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene", organizată de USR Sibiu.Liderul USR consideră "un lucru firesc" că a fost ales Sibiul ca oraş care să găzduiască summit-ul european din 2019."Azi am discutat despre această, nu i-aş spune coincidenţă, un lucru foarte firesc, ca după 1 ianuarie 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, să avem în 2019, un summit european la Sibiu, acest summit însemnând că, pentru câteva zile, Sibiul va fi capitala de facto a Europei. Vom avea la Sibiu toţi şefii de stat şi de guvern din ţările Uniunii Europene, discutând despre viitorul Europei", a mai spus Dan Barna.România va deţine preşedinţia Consiliului UE în prima parte a anului 2019 şi ţara noastră va găzdui pe 9 mai, la Sibiu, un summit destinat viitorului UE.