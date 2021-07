Dan Barna s-a DEZLĂNȚUIT la adresa UDMR: În coaliție lucrurile merg bine la stat de vorbă

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, spune că în coaliţia de guvernare lucrurile "merg bine la stat de vorbă", însă "la rezultate nu merg tocmai bine".

Întrebat joi, la Digi 24, dacă lucrurile merg bine în coaliţie, vicepremierul a declarat că UDMR propune "o variantă de neacceptat" în ceea ce priveşte modalitatea de desfiinţare a SIIJ.

"(Lucrurile - n.r.) merg bine la stat de vorbă. La rezultate nu merg tocmai bine, pentru că desfiinţarea Secţiei speciale este un obiectiv pe care îl susţinem - sau ştiam că îl susţinem cu toţii în programul de guvernare - vedem însă că, în ciuda unui aviz foarte clar şi explicit al Comisiei de la Veneţia privind necesitatea desfiinţării SIIJ, fără alte artificii sau amendamente-floricele, totuşi colegii de la UDMR propun o variantă de neacceptat, aceea de a desfiinţa SIIJ pur şi simplu mutându-l la Parchetul General, adică de a schimba eticheta de pe uşă şi de a pretinde, cumva, că 'da, l-am desfiinţat', dar de fapt rămâne tot o structură exclusiv dedicată magistraţilor în cadrul Parchetului General", a precizat Dan Barna, scrie Agerpres.

El a subliniat că amendamentul susţinut de UDMR nu face "decât să schimbe plăcuţa de pe uşă şi să mute" SIIJ la Parchetul General. "Or, exact acesta este mesajul primit şi de la Bruxelles, şi de la Comisia Europeană, tocmai faptul că magistraţii nu trebuie trataţi în mod diferenţiat, în mod particular, ca o categorie distinctă, printr-o structură care să le fie dedicată. Exact asta este principala problemă a SIIJ. Amendamentul UDMR, în eventualitatea în care ar trece, nu face decât să schimbe plăcuţa de pe uşă şi să mute SIIJ la Parchetul General. Or, lucrul acesta este de neacceptat. Suntem într-un blocaj, încercăm să găsim o soluţie. Sper să reuşim să atingem măcar acest obiectiv. (...) E necesar să găsim o soluţie, pentru că altfel nu o să facem decât să arătăm că nici asupra acelor lucruri asupra cărora părea că suntem cu toţii de acord - desfiinţarea SIIJ... dacă nici lucrul acesta nu se reuşeşte, apare o întrebare majoră legată de funcţionarea coaliţiei", a spus Barna.

Miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat că nu există niciun blocaj în cadrul coaliţiei de guvernare pe tema desfiinţării SIIJ şi a adăugat că aşteaptă să fie convocat Senatul în sesiune extraordinară pe această temă, legea fiind pe ordinea de zi.

"Eu nu văd niciun blocaj. (...) Avem un singur vot şi eu vorbesc despre un amendament care spune că magistraţii vor fi anchetaţi de o secţie existentă, nu se desfiinţează nimic, nu se înfiinţează nimic, este o secţie existentă în cadrul Parchetului General - secţia de urmărire penală şi criminalistică, propunerea noastră este să nu repetăm greşelile trecutului, să nu facem o altă greşeală, o altă secţie, magistraţii să fie anchetaţi de această secţie. (...) Sigur, în Comisia juridică se poate trece acest amendament sau nu. În cazul în care trece de Comisia juridică, se supune votului plenului Senatului. Dacă pică, noi vom susţine varianta Guvernului. Dacă trece, atunci se va face sigur o altă procedură, fiindcă vorbim de o problemă de bicameralism. (...) În rest, nu există niciun blocaj, suntem pentru desfiinţarea SIIJ-ului şi am cerut să fie convocat Senatul cât mai repede. (...) Eu nu am nicio dispută, nici cu ministrul Justiţiei, nici cu altcineva, eu săptămâna viitoare aş vrea să desfiinţăm secţia", a precizat Kelemen Hunor, după ce a participat la şedinţa coaliţiei de guvernare.