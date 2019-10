Dan Barna TUNĂ și FULGERĂ: Nu mai putem să acceptăm acea logică meschină: dom'le, să fure, dar să facă şi pentru noi ceva

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, spune că românii nu trebuie să mai accepte "acea logică meschină: «dom'le, să fure, dar să facă şi pentru noi ceva»" şi susţine că nu vrea să înveţe "cum au mers lucrurile în România", ci vrea să schimbe aceste lucruri, conform News.ro.

"Ceea ce o să dovedim mai departe şi acum la prezidenţiale şi la locale şi la naţionale este că putem să devenim următoarea alianţă care conduce România. Se întâmplă asta pentru că am putut să ieşim din acea logică care ni s-a servit în ultimii 30 de ani că politica e un lucru corupt, murdar, pe care nu pot să-l facă oamenii serioşi. (...) Cumva, povestea Alianţei USR PLUS şi aceşti trei ani în care am reuşit să doborâm aceşti mulţi de «nu se poate» este povestea oricăruia dintre noi", a afirmat Dan Barna în discursul ţinut la un miting electoral la Sibiu.

Dan Barna susţine că rezultatele de la alegerile europarlamentare confirmă că, "dacă ne implicăm în viaţa cetăţii, lucrurile arată mai bine, ziua de ieri a arătat că stând cu ochii pe ei putem schimba realitatea şi ne putem însănătoşi şi sunt foarte sigur că aceşti paşi pe care noi îi facem împreună vor da rezultate pe mai departe".

"Trebuie să recuperăm 30 de ani de stat la foc mic şi trebuie să facem lucrul acesta acum. (..) Eu nu vreau să învăţ cum au mers lucurile la noi în ţară până acum. Eu cred că România trebuie să se schimbe cu oameni oneşti, competenţi şi cinstiţi. Românii plecaţi nu vor o altă ţară, vor un alt stat şi de asta candidez, să reformăm împreună statul acesta care ne-a alungat tinerii din ţară", a spus Barna.

"Exact preşedintele ţării este cel care poate să schimbe lucrurile astfel încât ţara să fie guvernată pentru oameni, nu pentru partidele vechi. (...) Nu mai putem să acceptăm acea logică meschină: «dom'le, să fure, dar să facă şi pentru noi ceva»", a mai spus candidatul USR PLUS.

Acesta a adăugat că "poate pentru prima dată" va avea loc un tur doi al alegerilor prezidenţiale "fără PSD, ceea ce este extraordinar”.

Dan Barna a spus că la 30 de ani de la Revoluţie a rămas cumva "un sentiment de revoluţie neîncheiată", iar generaţia sa este datoare să încheie revoluţia, oferind părinţilor "bunăstarea, nu neapărat cea din buzunar”, ci prin oferirea "unei direcţii”.

Acesta a adăugat că îşi doreşte ca 10 august să nu rămână aşa cum "a rămas povestea mineriadei şi povestea Revoluţiei”.

"Nu mai vreau să fim o ţară de oameni resemnaţi. (...) Ne-am săturat să spunem că în România nu se poate", le-a mai spus Barna celor prezenţi.

El a catalogat drept "tragedie politică” perioada prin care a trecut România "sub guvernările Liviu Dragnea”.

"Ceea ce a reuşit USR şi alianţa USR PLUS schimbă România în fiecare zi şi ieri a fost dovada finală”, a mai spus Dan Barna.

"Alegerile acestea nu sunt despre Dan Barna, sunt de fapt despre fiecare dintre noi şi despre ce fel de Românie vrem să fie pe mai departe această ţară. (...) Întrebarea este: unde va fi ţara noastră în următorii 10-20 de ani dacă tinerii vor continua să plece din ţară? Trebuie să schimbăm această realitate, eu de fapt de asta candidez. Sunt convins că putem transforma România într-o ţară în care să vrem, în care tinerii să vrea să trăiască. Avem o clasă politică care de 30 de ani a ratat cam toate şansele pe care le-a avut să pună România pe o direcţie de modernizare. Cei care au fost până acum şi-au epuizat soluţiile”, a adăugat candidatul USR PLUS.

Dan Barna a vorbit şi despre câteva dintre priorităţile sale, între care "depolitizarea şcolii”, investiţii în infrastructura sistemului de sănătate, construcţia de autostrăzi şi un parteneriat cu oamenii de afaceri.

"Trebuie să mutăm decizia politică de la inspectoratele şcolare la şcoli, acolo unde ştim cel mai bine care sunt soluţiile. Dacă vrem o şcoală de calitate, haideţi să ne plătim şi profesorii cum ne plătim medicii şi judecătorii, pentru că în felul acesta vom avea profesori valoroşi”, le-a spus candidatul USR PLUS celor prezenţi în Piaţa Mică din Sibiu.

Acesta a vorbit şi despre sistemul de sănătate, arătând că este nevoie de o reformă, întrucât serviciile medicale sunt plătite sub valoarea lor reală, iar achiziţiile medicale sunt "infestate de corupţie”.

"Trebuie să facem infrastructura în sănătate, acele spitale despre care vorbim şi care nu se mai întâmplă”, a spus Barna.

El a spus că unul dintre obiectivele mandatului său îl reprezintă construcţia de autostrăzi, "elemente fără de care nu putem să ne dezvoltăm”.

Barna a afirmat, de asemenea, că antreprenorii "trebuie susţinuţi şi nu fugăriţi de ANAF”. Liderul USR a acuzat faptul că pădurile sunt tăiate ilegal, spunând că acest fenomen trebuie să înceteze, şi a susţinut că aceasta este una dintre priorităţile sale.