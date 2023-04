Dan Cărbunaru, despre întârzierea cu patru luni a plăţilor pentru decontarea cazării ucrainenilor: Situaţia plăţilor restante pentru lunile care au trecut va fi

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi, despre întârzierea plăţilor efectuate de Guvern pentru decontarea cazării ucrainenilor că situaţia plăţilor restante pentru lunile care au trecut va fi clarificată curând. El a precizat că s-a ajuns deja la o jumătate de miliard de euro, anvelopa de sprijin pentru aceşti oameni aflaţi la nevoie şi este un efort substanţial pentru care e nevoie de resurse şi se lucrează în acest moment pentru a identifica resursele, potrivit news.ro.

Dan Cărbunaru a declarat după şedinţa de Guvern că soluţia aleasă de Guvern a fost să vină cu un nou cadru normativ prin intermediul acestei ordonanţe de urgenţă şi este un cadru normativ care vine să consolideze modul în care România a înţeles să sprijine refugiaţii din Ucraina. ”Sunt aproximativ patru milioane de oameni care au venit, au trecut prin ţara noastră, 110.000, peste 110.000 au ales să rămână. Deci, având în vedere că mulţi dintre ei sunt şi copii sau persoane singure sau care au nevoie sub o formă sau alta de sprijin, era nu doar salutar, ci şi necesar ca sprijinul pe care România l-a oferit încă din prima zi şi când spun România nu mă refer doar la ce a făcut Guvernul României sau ce a făcut o autoritate judeţeană sau locală, ci şi la modul în care societatea civilă, românii simpli şi-au deschis la propriu uşile şi au devenit, practic, un simbol al solidarităţii internaţionale de care beneficiază la acest moment milioane de ucraineni. Iar toate aceste lucruri au nevoie de o formă de sprijin. Ceea ce Guvernul a făcut acum, pe de-o parte această ordonanţă de urgenţă care vine să consolideze cadrul normativ prin care refugiaţii ucraineni să beneficieze în continuare de sprijin, urmează să fie într-adevăr concretizat prin intermediul unei hotărâri de guvern care, în condiţiile în care înţeleg nu au existat toate avizele necesare, mai sunt câteva ministere avizatoare care încă nu şi-au exprimat punctul de vedere, cel mai probabil, săptămâna viitoare va reveni pe masa Guvernului şi va fi aprobată”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului. Despre faptul că o primă formă a ordonanţei pusă în transparenţă cuprindea detalii referitoare la 2.000 lei pe familie, care au dispărut din forma finală, Dan Cărbunaru a arătat că pentru implementarea ordonanţei este nevoie de o hotărâre de guvern. ”Decizia a fost de a aşeza toate aceste detalii concrete legate de modul de implementare a noului cadru normativ, mă refer acum la ordonanţa de urgenţă a guvernului prin intermediul unei hotărâri de guvern. Deci aceasta a fost explicaţia. Detaliile la care vă referiţi le veţi putea regăsi în spiritul şi în litera lor şi în cifrele lor în ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare în hotărâre”, a explicat el. ”Oamenii trebuie să ştie un singur lucru, şi mă refer acum şi la români, şi la cetăţenii ucraineni la care faceţi referire. Grija pe care Guvernul României a arătat-o deja faţă de situaţia refugiaţilor din Ucraina nu a suferit vreo modificare. Angajamentul executivului de la Bucureşti este intact în legătură cu necesitatea de a oferi sprijin atât cetăţenilor ucraineni, cât şi societăţii civile, cetăţenilor români care au înţeles să manifeste această solidaritate găzduind sau oferind diverse forme de sprijin cetăţenilor ucraineni. Condiţiile în care se întâmplă aceste lucruri, şi nu mă refer acum doar la condiţiile financiare, ci şi la mecanismele care vor asigura implementarea acestui sprijin, vor fi clarificate săptămâna viitoare, deci cu siguranţă înainte de data de 1 mai, când oricum acest pachet de sprijin ar fi trebuit să intre în vigoare”, a mai spus el. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat de ce proprietarii români nu mai primesc de patru luni banii pentru decontarea cazării ucrainenilor. ”Este un efort semnificativ pe care statul român l-a făcut pentru a veni în sprijinul refugiaţilor ucraineni. Nu dorim să minimalizăm prin aceasta, ci mai degrabă poate să şi repunem cumva în oglindă şi pe masă importanţa sprijinului pe care cetăţenii, societatea civilă, au înţeles să-l ofere acestor oameni, iar faptul că există anumite întârzieri în efectuarea de plăţi, până la urmă confirmă şi amploarea sprijinului pe care, până la urmă, românii, dacă ne referim acum la banii publici pe care îi gestionează guvernul, îl oferă şi prin acest mijloc refugiaţilor ucraineni”, a spus Cărbunaru. El a menţionat că în câteva zile noul cadrul normativ va da, în primul rând, o predictibilitate şi o perspectivă mecanismelor prin care aceste plăţi vor fi făcute. ”Situaţia plăţilor restante pentru lunile care au trecut din acest an şi în curând ne apropiem de finalul celei de-a patra luni, aveţi perfectă dreptate, va fi clarificată curând. Repet, este un efort financiar important. Raportul anual pe care l-a prezentat doamna consilier de stat Mădălina Turza, recent, nu chiar recent, dar oricum vizează o perioadă destul de îndelungată din timp, ne arată că am depăşit din această perspectivă o jumătate de miliard de euro. Mă refer la anvelopa de sprijin pentru aceşti oameni aflaţi la nevoie şi este un efort substanţial pentru care e nevoie de resurse şi se lucrează în acest moment pentru a identifica aceste resurse”, a arătat el.