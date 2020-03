Dan Cristian Popescu, apel ferm lansat cu ajutorul medicilor, pentru protejarea celor in varsta de infestarea cu coronavirus

Grija sporita pentru cei varstnici si protejarea lor de coronavirus a fost unul din subiectele principale abordate in cadrul emisiunii "Alegerea lui Popescu" , de la Canal 33, emisiune pe care o realizeaza Dan Cristian Popescu, viceprimarul PNL al Sectorului 2. Invitata in emisiune a fost doamna doctor Valentina Boboc, medic de familie la Policlinica Avrig din Sectorul 2.

Doctorul Valentina Boboc a raspuns detaliat la intrebarile viceprimarului Dan Cristian Popescu privind protejarea celor mai varstnici cetatateni ai Sectorului 2 de temutul virus COVID-19. Astfel, indragitul medic de la Policlinica Avrig, a explicat importanta protejarii celor mai in varsta dintre noi, a parintilor si bunicilor nostri. "Fac un apel prin intermediul tau Cristi, pentru ca stiu cat de mult inseamna cei in varsta pentru tine si pentru noi toti, in primul rand la domniile lor, parintii si bunicii nostri, sa stea cat mai mult in casa, sa limiteze la minimul posibil iesitul din casa, sa inteleaga faptul ca sistemul lor imunitar este slabit din cauza varstei si a altor patologii deja existente- boli pulmonare, afectiuni cardiace, diabet, iar contagiunea cu coronavirus ar insemna o lovitura atat de dura data acestui sistem imunitar deja slabit incat nu ar rezista. De asemenea, fac un apel la fel de insistent si catre noi toti- copii si nepoti sa ii protejam pe parintii si bunicii nostri evitand sa ii vizitam si sa stam in proximitatea lor intrucat putem fi deja contaminati cu coronavirus si putem fi asimptomatici si sa le transmitem lor aceasta maladie care a rapus deja atatea vieti omenesti." , a spus doctorita Valentina Boboc.

La randul sau si viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, in dialogul cu doamna doctor Boboc, a reiterat ideea ca varstnicii trebuiesc protejati de noi toti si ca sta in puterea noastra sa facem acest lucru. "Insist pe acest lucru, pentru ca sta in puterea noastra a tuturor sa ne protejam o resursa umana atat de importanta cum sunt batranii nostri dragi, parintii si bunici nostri", a declarat Dan Cristian Popescu, unul din putinii politicieni bucuresteni extrem de indragiti de varstnicii din Sectorul 2 si nu numai, si care este recunoscut pentru atentia si grija cu care se apleaca de fiecare data asupra celor mai in varsta si mai lipsiti de aparare si asupra rezolvarii problemelor acestora.

Reamintim ca emisiunea "Alegerea lui Popescu" de la Canal 33, este o emisiune unica in peisajul media romanesc fiind singura emisiune realizata de un viceprimar cu notorietate asa cum este Dan Cristian Popescu. In aceasta emisiune, saptamanal, Dan Cristian Popescu alege si prezinta subiecte legate de persoane, institutii si intamplari pozitive din Sectorul 2, prin ochii sai, un om care cunoaste atat de bine Sectorul 2, al carui viceprimar este.