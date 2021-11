Dan Negru a EXPLODAT: Băi,cum pot sârbii? Lăsați măscăricii din fotbal

Omul de televiziune Dan Negru a izbucnit după ce naționala de fotbal a României a câștigat greu ultima partidă din preliminariile Campionatului Mondial Qatar 2022, învingând Liechtenstein cu 2-0, cu golurile marcate de Denis Man și Nicușor Bancu. Macedonia de Nord a învins Islanda cu 3-1 și de pe locul 2 s-a calificat pentru barajul de calificare.

Dan Negru spune că în România fotbalul a ajuns un sport pe care se aruncă bani publici însă care nu mai are nicio șansă să producă performanță.

"Cum pot sârbii?

Aseară au bătut Portugalia cu Ronaldo la ea acasă si s-au calificat la Mondiale.

1 milon de euro a dat guvernul Serbiei prima de calificare.

Băi,cum pot sârbii?

O țară izolată de UE cu vreo 7 miloane de locuitori, ieșită dintr-un război sângeros îl are pe Djokovic, are fotbaliști la marile cluburi europene are baschetbaliști in NBA si autostrăzi cu tuneluri prin munți.

Autostrada lor spre Grecia, terminată recent, are 36 de tuneluri săpate in munte.

Noi avem 2 km tuneluri rutiere in toată țara.

Boicotul, ignorarea fotbalului e soluția in viitor.

Sunt sporturi performante in România, altele decat fotbalul falimentar și care n-au public.

Căutați-le pe alea in anii care vin.