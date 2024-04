Dan Negru condamnă scandalurile dintre vedete și trusturile TV: 'Mă uit cu dispreț la scandalagii'

Dan Negru , care a făcut trecerea la trustul Kanal D după mulți ani petrecuți la Antena 1, le îndeamnă vedetele de la noi să evite deschiderea unor procese împotriva angajatorilor lor, deoarece consideră că nu vor avea nimic de câștigat.

„Nu contează ce cred oamenii când vii într-un loc, contează ce cred ei când pleci din locul ăla, ce urme lași acolo. Am încercat să las urme în meseria mea peste tot pe unde am trecut, pe la TVR, Antena, Kanal. Cred că vina e împărțită între vedete și televiziuni. Vedetele, pe de-o parte greșesc pentru că procesele nu duc la nimic bun dar mai ales îi înspăimânți pe viitorii angajatori. Când eu am plecat din Antenă sau din TVR fără scandal, următorul meu angajator, Kanal, a avut speranța că la fel se va întâmpla și la viitorul meu transfer, că nu sunt un om recalcitrant public.

Că va fi fără scandal. Și apoi, e o prostie să te cerți cu un trust. Trusturile, din oricare domeniu, au etaje întregi de avocați angajați, cei de la legal cu asta se ocupă, abia așteaptă un proces să-și justifice salariul. Tu, pe persoană fizică, n-ai cum să te bați cu așa ceva. Dar și televiziunea greșește când dă comunicate amenințătoare. Dacă̆ o persoană fizică poate să aibă scuza declarațiilor negândite, e nedemn asta pentru o televiziune”, a declarat Dan Negru, pentru Ciao.

Dan Negru spune că decizia de a declanșa un conflict public cu instituția de presă unde ai lucrat ani de zile e „josnică”.

"E josnic să intri în tămbălău"

„E josnic să intri în tămbălău, în scandaluri. Mă uit cu dispreț la scandalagii, fie că e persoană fizică, fie că e instituție. Dar instituțiile, oricare ar fi ele, trebuie să fie modele, nu au voie să scoată baioneta în public. De asta cred că declarațiile amenințătoare au fost o eroare de marketing, de comunicare și nu reprezintă filozofia de business a niciunui trust media”, mai spune acesta.

Prezentatorul a mai explicat că de multă vreme nu mai face televiziune pentru bani. Când acționezi în acest fel, oamenii simt și nu te vor mai urmări, crede el.

„Somnul liniștit e fără preț. Cred că niciunul dintre noi, cei care am început TV-ul demult, n-o mai facem pentru bani. Publicul îți simte disperarea dacă̆ faci televiziune pentru bani. Nu mă gândesc încă la retragerea de pe sticlă. Dimpotrivă. Am proiecte multe pentru anii care vin și ofertele sunt la fel de multe. E mai ușor acum decât atunci când am început eu televiziunea și când ofertele erau limitate”, a continuat el.